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Адриан повредил лодыжку после Суперкубка УЕФА. Его задел поскользнувшийся болельщик

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы болельщики Суперкубок Европы Адриан Кастильо Алиссон Кевин Келлехер Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что вратарь Адриан может пропустить игру 2-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» из-за травмы, которую игрок получил во время празднования победы в Суперкубке УЕФА над «Челси» (1:1, 5:4 по пенальти).

«Болельщик, выбежавший на поле, поскользнулся и ударил Адриана по лодыжке. Вчера она распухла. Сегодня я разговаривал с Адрианом, он сказал, что стало намного лучше. Посмотрим», – сказал Клопп.

Основной вратарь мерсисайдцев Алиссон также травмирован. В матче 1-го тура АПЛ с «Норвичем» (4:1) голкипер поскользнулся, выбивая мяч. Он повредил икроножную мышцу.

Если Адриан не сможет сыграть во 2-м туре, то ворота «Ливерпуля» будет защищать либо 20-летний Кевин Келлехер, который не провел ни одного матча за первую команду, либо 35-летний Энди Лонерган, выступавший в прошлом сезоне в третьем дивизионе Англии.

Клопп подтвердил, что Алиссон пропустит несколько недель из-за травмы

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