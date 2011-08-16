Дмитрий Губерниев: «Руки прочь от биатлонистов, СБР! Вызывайте им такси и джеты, купите аэропорт!»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о разногласиях спортсменов сборной и Союза биатлонистов России (СБР) из-за условий контракта.
«Друзья, двукратный олимпийский чемпион и большой друг программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Дмитрий Васильев сообщил важное!
Оказывается, биатлонисты сборной России еще в прошлом году сами вызвали такси в аэропорт на сборе в Финляндии! Потом ждали и мерзли два часа! Ждали открытия аэропорта!
Это переходит все границы! Требую от СБР прекратить издевательства над спортсменами сборной страны! Мы будем создавать петиции и писать в инстанции!
Руки прочь от наших биатлонистов, СБР! Вызывайте такси и джеты ребятам, они заслужили! И купите им аэропорт!» – написал Губерниев.
Ранее Васильев рассказал, что биатлонисты недовольны в том числе тем, что им приходится брать на себя транспортные расходы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Друзья , двукратный олимпийский чемпион и большой друг программы Биатлон с ДГ Дмитрий Васильев сообщил важное !!! Оказывается , биатлонисты сборной России ещё в прошлом году сами вызвали такси в аэропорт на сборе в Финляндии !!!! Потом ждали и мёрзли два часа !!! Ждали открытия аэропорта !!!! Это переходит все границы !!!! Требую от СБР прекратить издевательства над спортсменами сборной страны !!!!! Мы будем создавать петиции и писать в инстанции !!!!! Руки прочь от наших биатлонистов , СБР !!!! Вызывайте такси и джеты ребятам , они заслужили !!!!!! И купите им аэропорт !!!! 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #сбр #дайтеденеглогинову #идругим #итакси #негодяи #мыбудемжаловаться #сашалогиновмыстобой #драчевкупитеаэропорт #непозволимиздеваться #дмитрийвасильев
Мятеж в биатлоне: команда спорит с боссами из-за денег, Логинова могут не заявить на сезон
У нас есть телеграм-канал о биатлоне: там больше инсайдов, анонсы интервью и других материалов и, конечно, фото. Подписывайтесь!