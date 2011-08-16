Дмитрий Губерниев: «Руки прочь от биатлонистов, СБР! Вызывайте им такси и джеты, купите аэропорт!»

Комментатор поделился мнением о разногласиях спортсменов сборной и Союза биатлонистов России ( ) из-за условий контракта.

«Друзья, двукратный олимпийский чемпион и большой друг программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Дмитрий Васильев сообщил важное!

Оказывается, биатлонисты сборной России еще в прошлом году сами вызвали такси в аэропорт на сборе в Финляндии! Потом ждали и мерзли два часа! Ждали открытия аэропорта!

Это переходит все границы! Требую от СБР прекратить издевательства над спортсменами сборной страны! Мы будем создавать петиции и писать в инстанции!

Руки прочь от наших биатлонистов, СБР! Вызывайте такси и джеты ребятам, они заслужили! И купите им аэропорт!» – написал Губерниев.

Ранее Васильев рассказал, что биатлонисты недовольны в том числе тем, что им приходится брать на себя транспортные расходы.

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