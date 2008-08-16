Семеро российских тяжелоатлетов временно отстранены за нарушение антидопинговых правил

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила семерых российских тяжелоатлетов из-за нарушений антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

В это число вошли трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина (ранее она была лишена бронзовой медали Олимпийских игр-2008 – Sports.ru), призер чемпионатов мира Дмитрий Лапиков, чемпион Европы 2017 года Адам Малигов, призеры чемпионатов Европы Чингиз Могушков, Максим Шейко и Юлия Коновалова, призер Универсиады 2013 года Магомед Абуев.

Отстранение всех спортсменов начинается с 16 августа 2019 года.

Ранее IWF временно отстранила от соревнований еще пятерых российских тяжелоатлетов.