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Семеро российских тяжелоатлетов временно отстранены за нарушение антидопинговых правил

Теги допинг Надежда Евстюхина IWF сборная России жен сборная России Дмитрий Лапиков Максим Шейко Юлия Коновалова Чингиз Могушков Магомед Абуев Адам Малигов Тяжелая атлетика

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила семерых российских тяжелоатлетов из-за нарушений антидопинговых правил на основе данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории.

В это число вошли трехкратная чемпионка мира Надежда Евстюхина (ранее она была лишена бронзовой медали Олимпийских игр-2008 – Sports.ru), призер чемпионатов мира Дмитрий Лапиков, чемпион Европы 2017 года Адам Малигов, призеры чемпионатов Европы Чингиз Могушков, Максим Шейко и Юлия Коновалова, призер Универсиады 2013 года Магомед Абуев.

Отстранение всех спортсменов начинается с 16 августа 2019 года.

Ранее IWF временно отстранила от соревнований еще пятерых российских тяжелоатлетов.

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