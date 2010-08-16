«Яндекс» заплатит за три сезона трансляций НХЛ 6 млн долларов

С нынешнего сезона в России будет транслировать «Яндекс», подтверждают «Ведомости». Как ранее сообщал Betting Insider, российская IT-компания приобрела эксклюзивные права на трансляции матчей лиги.

Сделка оценивается в 6 миллионов долларов. Срок соглашения рассчитан на три года.

Ранее правами на показ НХЛ в России владела телекомпания Eurosport. Соглашение было рассчитано на три сезона: с 2016/17 до 2018/19.

До этого НХЛ официально не транслировалась в России с сезона-2011/12. Канал показывал 10 игр регулярного сезона в неделю и плей-офф в полном объеме. Сумма сделки не разглашалась.