Победа Логинова в спринте, Фабрегас в «Монако», Маррей завершит карьеру и другие новости утра

1. Биатлон. Кубок мира. Спринт. Логинов одержал первую победу в карьере. Йоханнес Бо – 2-й, Фуркад – 7-й.

2. Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако». Чемпион мира и Европы приехал к Головину.

3. Маррей объявил, что завершит карьеру не позже «Уимблдона». У него страшные боли. Энди могут поставить тазобедренный сустав на основе титана.

4. ЦСКА разгромил «Трактор», московское «Динамо» выиграло 9 из 11 последних матчей, Семин обновил свой рекорд (18 шайб за сезон) в лиге и другие итоги дня.

5. Трансферы. «Зенит» предложил 16 млн евро за защитника «Бенфики» Гримальдо. Юсупов ушел из «Ростова» и подпишет 2-летний контракт с «Динамо». «Интер» отдал Габигола в аренду «Фламенго». «Барселона» продала Мунира в «Севилью» за 1,05 млн евро. Банк «Уралсиб» стал парнером «Краснодара». 51-летний японец Миура снова продлил контракт с «Йокогамой».

6. НХЛ. Сергей Бобровский вернулся в состав «Коламбуса» – на словах инцидент исчерпан, но что будет дальше?

7. Рамос, ван Дейк, Канте, Азар и тер Стеген вошли в сборную года УЕФА. Роналду и Месси – тоже.

8. АПЛ. Клопп – лучший тренер декабря, ван Дейк – лучший игрок (первый за 6 лет защитник).

9. Крушельницкий не будет оспаривать дисквалификацию за милдронат. Эх...

10. Гандбол. Россия сыграла вничью с Сербией в стартовом матче ЧМ-2019 в Берлине.

11. Евролига. ЦСКА проиграл «Маккаби» и другие результаты 18-го тура.

12. Мосгорсуд отклонил жалобу ОКР на решение вернуть Зубкову статус олимпийского чемпиона в России. Александру нужны льготы, которые положены победителю Олимпиады.

13. В НБА «Хьюстон» набрал 141 очко в победном матче против «Кливленда», Харден сделал трипл-дабл. Все результаты дня – здесь.

14. Лезвия коньков Загитовой изготовлены из металла, который используют в истребителях.

15. Турнир UFC в Санкт-Петербурге пройдет 20 апреля на «Газпром-Арене». Но это не точно.

16. У Ватикана появилась сборная по легкой атлетике. В нее вошли гвардейцы, священники и монахини!

17. Норвежский прыгун с шестом руками открыл 3 сосуда для допинг-тестов, которые не должны вскрываться без специального оборудования.

18. НХЛ. Рик Нэш завершил карьеру. Канадцу всего 34. У него два золота Олимпиады.

19. Мюллер дисквалифицирован на 2 матча Лиги чемпионов и не сыграет с «Ливерпулем». «Бавария» подаст апелляцию.

20. Цифра дня. Хэмилтон купил пентхаус на Манхэттене за 40 миллионов долларов.

21. Главу Олимпийского комитета Японии обвиняют в коррупции в ходе выборов столицы Игр-2020.

22. На «Дакаре» экипаж «КАМАЗа» наехал на болельщика и не остановился для помощи. Все закончилось дисквалификацией.

Цитаты дня:

Мартен Фуркад о победе Логинова: «Это позор. Он моего уважения не получит»

Логинов – Фуркаду: «Хочу поговорить лицом к лицу. Тогда и разберемся»

Артемий Панарин: «У мамы угнали машину в России. Никто не собирается искать»

Хабиб – Гулиеву: «Аяз, тебя назвали Хабибом, так что не подводи, на людей не прыгай»

Аяз Гулиев: «Жена носит хиджаб. Она не может открываться за пределами дома»

Хабиб про друзей: «Если один из нас идет на войну – мы все идем на войну»