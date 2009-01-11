Логинов – Фуркаду: «Хочу поговорить лицом к лицу. Тогда и разберемся»

Российский биатлонист Александр Логинов ответил французу на критику после победы в спринте Оберхофа.

Фуркад, ставший в гонке седьмым, заявил, что Логинов не заслуживает его уважения из-за допингового прошлого.

«Я хочу поговорить с Мартеном лицом к лицу, тогда и разберемся», – сообщил Логинов.

На чемпионате мира-2017 Логинов отказался пожимать Фуркаду руку на церемонии награждения после смешанной эстафеты из-з критики со стороны француза. Фуркад же раньше времени ушел с пьедестала почета в знак протеста.

Мы узнали, как Логинов возвращался после допинга: ему били по палкам, а с Фуркадом было две стычки