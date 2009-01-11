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    Чемпионат мира. Россия и Сербия сыграли вничью, Бразилия против Франции

    Теги сборная России чемпионат мира сборная Германии сборная Франции результаты сборная Сербии сборная Южной Кореи сборная Бразилии Гандбол

    В Берлине стартовал чемпионат мира по гандболу среди мужских команд.

    В первом туре группового этапа Россия поделила очки с командой Сербии (30:30).

    Чемпионат мира

    Мужчины

    Берлин, Германия

    Групповой этап

    Группа A

    1-й тур

    10 января

    Германия – Корея – 30:19 (17:10)

    11 января

    Сербия – Россия – 30:30 (16:16)

    Бразилия – Франция – 22.30

    Положение в группе: Германия – 2 очка (1 игра), Россия – 1 (1), Сербия – 1 (1), Бразилия, Франция – по 0 (0), Корея – 0 (1).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап выходит по четыре команды из каждой группы. На турнире выступает объединенная команда Республики Корея и КНДР.

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