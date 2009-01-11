Чемпионат мира. Россия и Сербия сыграли вничью, Бразилия против Франции

В Берлине стартовал чемпионат мира по гандболу среди мужских команд.
В первом туре группового этапа Россия поделила очки с командой Сербии (30:30).
Чемпионат мира
Мужчины
Берлин, Германия
Групповой этап
Группа A
1-й тур
10 января
Германия – Корея – 30:19 (17:10)
11 января
Сербия – Россия – 30:30 (16:16)
Бразилия – Франция – 22.30
Положение в группе: Германия – 2 очка (1 игра), Россия – 1 (1), Сербия – 1 (1), Бразилия, Франция – по 0 (0), Корея – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. В следующий этап выходит по четыре команды из каждой группы. На турнире выступает объединенная команда Республики Корея и КНДР.