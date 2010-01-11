Крушельницкий не будет оспаривать дисквалификацию

Российский керлингист не будет оспаривать свою дисквалификацию.

«Александр принял решение отказаться от подачи иска в , – сообщил агент спортсмена Андрей Митьков.

13 февраля Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Позднее в допинг-пробах А и B Крушельницкого был обнаружен запрещенный препарат милдронат.

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал результаты Игр-2018. Россияне были лишены бронзы Пхенчхана-2018.

Дисквалификация российского керлингиста отсчитывается с 12 февраля 2018 года.