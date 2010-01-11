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    Крушельницкий не будет оспаривать дисквалификацию

    Теги сборная России допинг CAS Александр Крушельницкий Анастасия Брызгалова дабл-микст ТАСС Керлинг

    Российский керлингист Александр Крушельницкий не будет оспаривать свою дисквалификацию.

    «Александр принял решение отказаться от подачи иска в CAS», – сообщил агент спортсмена Андрей Митьков.

    13 февраля Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в дабл-миксте на Олимпийских играх в Пхенчхане. Позднее в допинг-пробах А и B Крушельницкого был обнаружен запрещенный препарат милдронат. 

    Спортивный арбитражный суд (CAS) признал спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировал результаты Игр-2018. Россияне были лишены бронзы Пхенчхана-2018. 

    Дисквалификация российского керлингиста отсчитывается с 12 февраля 2018 года. 

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