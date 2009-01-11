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    Евролига. ЦСКА проиграл «Маккаби», «Барселона» встретится с «Панатинаикосом»

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Маккаби FOX Панатинаикос Кирольбет Баскония Барселона Ласса Гербалайф Гран-Канария AX Армани Эксчейндж Олимпия Будучность VOLI Дарушафака Бавария Баскетбол

    Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от тель-авивского «Маккаби FOX».

    Испанская «Барселона» встретится с греческим «Панатинаикосом».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    18-й тур

    ЦСКА Россия  –  Маккаби FOX Израиль 76:93 (24:22, 17:24, 21:18, 14:29)
    Дата проведения
    11 января, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча
    ЦСКА
    Де Коло (16 + 6 передач), Хантер (12 + 9 подборов), Хэкетт (8), Курбанов (8), Питерс (3) – старт; Клайберн (16), Хиггинс (6), Воронцевич (3), Родригес (2), Хайнс (2), Боломбой (0).
    Маккаби FOX
    О’Брайант (14), Тайус (12 + 4 блок-шота), Кейн (10), Уилбекин (9), Калояро (9) – старт; Зусман (15), ДиБартоломео (8), Ролл (8), Блэк (4), Рэй (2), Коэн (2), Авдия (0).

    Будучность VOLI Черногория  –  Дарушафака Турция 75:74 (16:14, 20:28, 22:11, 17:21)
    Дата проведения
    11 января, 21.00, «Морача»
    Онлайн матча
    Будучность VOLI
    Джексон (18), Коул (17 + 5 потерь), Э.Кларк (4), Суад Шехович (3), Барович (0) – старт; К.Кларк (11), Битадзе (11 + 4 блок-шота), Д.Николич (6), Попович (4), Гордич (1), Белл (0).
    Дарушафака
    Даглас (14 + 9 передач), Эванс (12 + 7 подборов), Саваш (12), Диблер (7), Пейнерс (2) – старт; Кидд (9), Озмырзак (8), Эрик (7), Кошут (2), Байгюль (1), Браун (0), Демир (0).

    Бавария Германия  –  AX Армани Эксчейндж Олимпия Италия 93:87 (23:22, 30:23, 24:23, 16:19)
    Дата проведения
    11 января, 22.30, «Ауди Доум»
    Онлайн матча
    Бавария
    Джедович (18), Йович (14), Бартель (9), Лучич (7), Радошевич (0) – старт; Ло (18), Копонен (14), Уильямс (8), Огунзипе (3), Дангубич (2).
    AX Армани Эксчейндж Олимпия
    Джеймс (29), Гудайтис (18 + 9 подборов), Бертанс (11), Мицов (7), Брукс (4) – старт; Джерреллс (6), Кузминскас (6), Омич (2), Делла Валле (0), Фонтеккьо (0).

    Кирольбет Баскония Испания  –  Гербалайф Гран-Канария Испания 83:66 (16:23, 23:19, 16:9, 28:15)
    Дата проведения
    11 января, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча
    Кирольбет Баскония
    Уэртас (24 + 6 передач), Пуарье (20), Хиллиард (9), Шилдс (7), Дженнинг (3) – старт; Диоп (13 + 10 подборов), Вильдоса (5 + 7 передач), Пенава (2).
    Гербалайф Гран-Канария
    Балвин (16), Баэс (12), Эрикссон (11), Оливер (2), Рабаседа (0) – старт; Тилли (9), Строберри (5), Фишер (5), Пасечник (4), Паули (2), Мэджетт (0 + 5 потерь), Вене (0).

    Барселона Ласса Испания  –  Панатинаикос Греция 78:67 (4 четверть)
    Дата проведения
    11 января, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча
    Барселона Ласса
    Эртель (23), Серафин (14), Курич (8), Клавер (8), Томич (7), Ханга (4), Ориола (4), Рибас (3), Синглтон (3), Пангос (1).
    Панатинаикос
    Папапетру (17), Лекавичюс (8), Гист (8), Митоглу (8), Калатес (7), Томас (6), Паппас (5), Ласме (4), Лоджески (2), Папаяннис (2).

    Положение команд: Фенербахче Турция – 16-2, Реал Испания – 15-3, ЦСКА Россия – 13-5, Анадолу Эфес Турция – 12-6, Олимпиакос Греция – 11-7, Барселона Испания – 10-7, Милан Италия – 8-9, Панатинаикос Греция – 8-9, Бавария Германия – 8-9, Баскония Испания – 7-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 7-11, Химки Россия – 7-11, Жальгирис Литва – 7-11, Гран-Канария Испания – 6-11, Будучность Черногория – 4-14, Дарушафака Турция – 2-16.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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