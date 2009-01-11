Евролига. ЦСКА проиграл «Маккаби», «Барселона» встретится с «Панатинаикосом»

Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от тель-авивского «Маккаби FOX».

Испанская «Барселона» встретится с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

18-й тур

Положение команд: Фенербахче Турция – 16-2, Реал Испания – 15-3, ЦСКА Россия – 13-5, Анадолу Эфес Турция – 12-6, Олимпиакос Греция – 11-7, Барселона Испания – 10-7, Милан Италия – 8-9, Панатинаикос Греция – 8-9, Бавария Германия – 8-9, Баскония Испания – 7-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 7-11, Химки Россия – 7-11, Жальгирис Литва – 7-11, Гран-Канария Испания – 6-11, Будучность Черногория – 4-14, Дарушафака Турция – 2-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.