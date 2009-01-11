Евролига. ЦСКА проиграл «Маккаби», «Барселона» встретится с «Панатинаикосом»

Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от тель-авивского «Маккаби FOX».
Испанская «Барселона» встретится с греческим «Панатинаикосом».
Евролига
Регулярный чемпионат
18-й тур
- Дата проведения
- 11 января, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Де Коло (16 + 6 передач), Хантер (12 + 9 подборов), Хэкетт (8), Курбанов (8), Питерс (3) – старт; Клайберн (16), Хиггинс (6), Воронцевич (3), Родригес (2), Хайнс (2), Боломбой (0).
- Дата проведения
- 11 января, 21.00, «Морача»
- Будучность VOLI
- Джексон (18), Коул (17 + 5 потерь), Э.Кларк (4), Суад Шехович (3), Барович (0) – старт; К.Кларк (11), Битадзе (11 + 4 блок-шота), Д.Николич (6), Попович (4), Гордич (1), Белл (0).
- Дата проведения
- 11 января, 22.30, «Ауди Доум»
- Бавария
- Джедович (18), Йович (14), Бартель (9), Лучич (7), Радошевич (0) – старт; Ло (18), Копонен (14), Уильямс (8), Огунзипе (3), Дангубич (2).
- AX Армани Эксчейндж Олимпия
- Джеймс (29), Гудайтис (18 + 9 подборов), Бертанс (11), Мицов (7), Брукс (4) – старт; Джерреллс (6), Кузминскас (6), Омич (2), Делла Валле (0), Фонтеккьо (0).
- Дата проведения
- 11 января, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Кирольбет Баскония
- Уэртас (24 + 6 передач), Пуарье (20), Хиллиард (9), Шилдс (7), Дженнинг (3) – старт; Диоп (13 + 10 подборов), Вильдоса (5 + 7 передач), Пенава (2).
- Дата проведения
- 11 января, 23.00, «Палау Блауграна»
- Барселона Ласса
- Эртель (23), Серафин (14), Курич (8), Клавер (8), Томич (7), Ханга (4), Ориола (4), Рибас (3), Синглтон (3), Пангос (1).
Положение команд: Фенербахче Турция – 16-2, Реал Испания – 15-3, ЦСКА Россия – 13-5, Анадолу Эфес Турция – 12-6, Олимпиакос Греция – 11-7, Барселона Испания – 10-7, Милан Италия – 8-9, Панатинаикос Греция – 8-9, Бавария Германия – 8-9, Баскония Испания – 7-10, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 7-11, Химки Россия – 7-11, Жальгирис Литва – 7-11, Гран-Канария Испания – 6-11, Будучность Черногория – 4-14, Дарушафака Турция – 2-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.