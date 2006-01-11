«Коламбус» отстранил Бобровского, «Рубин» расстался с Кудряшовым, СКА вышел в плей-офф, полиции Лас-Вегаса нужна ДНК Роналду и другие новости утра

1. «Коламбус» отстранил вратаря Сергея Бобровского от матча с «Нэшвиллом» из-за внутреннего инцидента. Что именно случилось, неизвестно.

2. «Рубин» расторг контракт с защитником Федором Кудряшовым. Возможно, он перейдет в «Краснодар».

3. В КХЛ СКА в гостях выиграл у «Локомотива» и вышел в плей-офф, «Салават» победил рижское «Динамо», впервые с октября выиграв три матча подряд.

4. «Барселона» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании проиграла на выезде «Леванте» (1:2). Ответный матч – 17 января.

5. В НХЛ «Вашингтон» победил «Бостон», Овечкин сделал дубль и вошел в топ-50 лучших бомбардиров в истории НХЛ. А также провел эффектный силовой прием против двухметрового капитана «мишек» Здено Хары.

Артемий Панарин тоже забросил дважды и принес «Коламбусу» победу над «Нэшвиллом» в овертайме. Все результаты дня – здесь.

6. Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по делу об изнасиловании. Ордер уже направлен в Италию.

7. Российские биатлонистки неудачно выступили в спринте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Лучший результат – 17-е место Светланы Мироновой.

8. Жозе Моуринью получил 15 млн фунтов компенсации за увольнение из «МЮ».

9. В НБА «Майами» дома выиграл у «Бостона» и другие результаты.

10. Трансферные новости. Френки де Йонг якобы согласился перейти в «Барселону», но потом сказал, что останется в «Аяксе» до конца сезона. «Челси» отказался от покупки Бареллы и Игуаина и сосредоточится на трансфере Леандро Паредеса. Также лондонцы могут купить форварда «Борнмута» Уилсона за 50 млн фунтов. «Барса» снова хочет приобрести Виллиана и готова предложить «Челси» 50 миллионов фунтов (хватит на Уилсона) и Малкома.

11. ЦСКА объявил о продлении сотрудничества с Абелем Эрнандесом.

12. В Испании арестовали 28 теннисистов по обвинению в договорных матчах. Один из них играл на US Open-2018.

13. Вагит Алекперов и Леонид Федун поменяли структуру владения «Спартаком». У клуба появилось два новых акционера, которые подконтрольны бизнесменам.

14. В Мельбурне прошла жеребьевка первого «Большого шлема» сезона – Australian Open. Мария Шарапова стартует матчем с квалифаером, Дарья Касаткина – с Бачински, в четверти Халеп обе сестры Уильямс.

Андрей Рублев в первом круге сыграет с Макдональдом, Карен Хачанов – с Гойовчиком, Вавринка – с Гулбисом, Маррей – с Баутиста-Агутом.

15. Второй бомбардир ФНЛ Антон Зиньковский перешел из «Чертанова» в «Крылья Советов».

16. В 18-м туре Евролиги «Химки» в гостях проиграли турецкому «Анадолу Эфесу».

17. Трехкратный чемпион мира по шорт-треку голландец Шинки Кнегт попал в больницу с ожогами третьей степени. Его одежда загорелась, когда он разжигал печь. Ужас.

18. Три ответных матча четвертьфинала Кубка России перенесут с февраля на весну.

19. Российский боец UFC Петр Ян подписал новый контракт с промоушеном на четыре поединка. Следующий бой он проведет с Джоном Додсоном 23 февраля в Праге.

Цитаты дня.

«Знарок на МЧМ сказал, что будем слушать «Кукушку», «Небо славян» – то, что слушают в сборной». Нападающий молодежки Никита Шашков рассказал о настрое на матчи.

«Лучший баскетбол в мире – в Евролиге. В НБА не баскетбол». Мнение тренера «Барсы» Светислава Пешича.

«Мне сразу сказали, что «Зенит» привилегирован в плане судейства, но я этого не почувствовал». Хавбек ЦСКА Никола Влашич о судействе в РПЛ.

«Некоторые люди раздули личность Шипулина до масштабов биатлонистов всех времен и народов. Ну какой он гений?» Это, конечно, Александр Тихонов.