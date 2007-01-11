Логинов одержал первую победу в карьере

Сегодня российский биатлонист выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Для россиянина это первая победа в карьере и шестое попадание в призы на Кубке мира (1-2-3). Пять из шести подиумов Логинов завоевал в текущем сезоне.

Норвежец Йоханнес Бо финишировал вторым, попав на подиум в 46-й раз (28-12-6).

Третьим стал швед Себастьян Самуэльссон, для которого это вторая медаль в карьере. До этого Самуэльссон был вторым в гонке преследования в Пхенчхане-2018.

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