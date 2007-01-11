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    Логинов одержал первую победу в карьере

    Теги Кубок мира сборная России сборная Норвегии сборная Швеции Александр Логинов Йоханнес Бо Себастьян Самуэльссон Биатлон

    Сегодня российский биатлонист Александр Логинов выиграл спринт на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

    Для россиянина это первая победа в карьере и шестое попадание в призы на Кубке мира (1-2-3). Пять из шести подиумов Логинов завоевал в текущем сезоне.

    Норвежец Йоханнес Бо финишировал вторым, попав на подиум в 46-й раз (28-12-6).

    Третьим стал швед Себастьян Самуэльссон, для которого это вторая медаль в карьере. До этого Самуэльссон был вторым в гонке преследования в Пхенчхане-2018.

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