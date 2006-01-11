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    Клопп – лучший тренер декабря в АПЛ, ван Дейк – лучший игрок

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп рейтинги фото Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером декабря в английской премьер-лиге.

    В борьбе за награду немецкий специалист обошел Нуну Эшпириту Санту («Вулверхэмптон»), Мануэля Пеллегрини («Вест Хэм»), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») и Маурицио Сарри («Челси»).

    В декабре «Ливерпуль» провел семь матчей в АПЛ и одержал семь побед. После 21-го тура «красные» возглавляют турнирную таблицу, опережая «Манчестер Сити» на четыре очка.

    Лучшим игроком декабря в АПЛ стал защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк.

    27-летний футболист провел все 7 матчей команды в этом месяце, забил один гол и сделал две голевые передачи. 

    На приз также претендовали Мохамед Салах («Ливерпуль»), Эден Азар («Челси»), Харри Кейн, Сон Хын Мин (оба – «Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Фелипе Андерсон («Вест Хэм»).

    Фото: официальный сайт АПЛ

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