Артемий Панарин: «У мамы угнали машину в России. Никто не собирается искать»

Нападающий «Коламбуса» рассказал, что в России у его матери угнали машину, а полиция ее не ищет.

– В инстаграме вы поставили сюжет из фильма «Бумер» о том, что если забраться на Алтай, Камчатку, то можно уехать и жить в другой стране, но останутся менты. По чему скучаете вы – по Алтаю или по ментам?

– По Алтаю. Это видео как раз-таки говорит, что по ментам не скучаю. У меня как раз машину... Я не из-за этого выставил, а в целом из-за ситуации в стране.

Ну и как раз у меня у мамы недавно угнали машину. Даже никто не собирается искать. Вот это самое смешное. Там какие-то выкупы начинаются, чего-то еще.

Ты даже не можешь прийти в полицию и сказать: «Вот я знаю людей, которые готовы выкуп взять и связать с ними, как-то их накрыть». Это смешно.

Кого они там на «уазиках» накроют? К сожалению. Ничего, надеемся на лучшее, как обычно, – заявил Панарин.