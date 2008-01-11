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    Норвежский прыгун с шестом руками открыл 3 сосуда для допинг-тестов, которые не должны вскрываться без оборудования

    Теги допинг прыжки с шестом видео сборная Норвегии Сондре Гуттормсен Легкая атлетика

    Норвежский прыгун с шестом Сондре Гуттормсен смог руками открыть три сосуда для допинг-тестов.

    21 декабря домой у Гуттормсену пришли допинг-офицеры. Они взяли у него пробы мочи и крови и дали спортсмену запечатанные сосуды для проверки.

    По регламенту спортсмен должен убедиться, что сосуд нельзя открыть без специального оборудования. Гуттормсен попробовал вскрыть сосуд с пробой и, к удивлению антидопинговых офицеров, у него это получилось.

    Со второй и третьей баночкой вышло так же – спортсмен смог открыть их без труда. При этом на стекле не осталось никаких следов вскрытия.

    Отец прыгуна в тайне от офицеров заснял на видео момент с открытием третьего по счету сосуда.

    Антидопинговый комитет Норвегии использует стандартные сосуды от швейцарской компании Berlinger, которые в ходу во всем мире. В частности, они использовались для забора допинг-проб на чемпионате мира по футболу в России.

    В самой компании заявили, что такие случаи происходят по три-четыре раза каждый год и не являются чем-то исключительным.

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