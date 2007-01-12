Дакар. Каргинов дисквалифицирован – он наехал на зрителя и не остановился для помощи

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» , занимавший третье место после пяти этапов «Дакара-2019», был исключен из гоночного протокола решением судей ралли.

На 279 километре спецучастка Каргинов наехал на одного из болельщиков, 60-летнего мужчину из ЮАР, который следил за гонкой за пределами разрешенной зрительской зоны. Однако экипаж «КАМАЗа» не остановился, чтобы помочь пострадавшему.

В результате происшествия мужчина получил перелом бедренной кости. Его немедленно доставили в ближайший аэропорт, откуда перенаправили в больницу Арекипы.