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    Дакар. Каргинов дисквалифицирован – он наехал на зрителя и не остановился для помощи

    Теги происшествия КАМАЗ ралли Дакар Андрей Каргинов Авто

    Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова, занимавший третье место после пяти этапов «Дакара-2019», был исключен из гоночного протокола решением судей ралли.

    На 279 километре спецучастка Каргинов наехал на одного из болельщиков, 60-летнего мужчину из ЮАР, который следил за гонкой за пределами разрешенной зрительской зоны. Однако экипаж «КАМАЗа» не остановился, чтобы помочь пострадавшему.

    В результате происшествия мужчина получил перелом бедренной кости. Его немедленно доставили в ближайший аэропорт, откуда перенаправили в больницу Арекипы.

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