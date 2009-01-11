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    Мосгорсуд отклонил жалобу ОКР на решение вернуть Зубкову статус олимпийского чемпиона в России

    Теги Сочи-2014 допинг Александр Зубков CAS сборная России (бобслей) бобслей ТАСС Бобслей/сани/скелетон

    Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение вернуть главе Федерации бобслея России Александру Зубкову статус олимпийского чемпиона в России.

    «Оставить постановление суда первой инстанции без изменения», – приводит ТАСС решение судьи. 

    Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на домашней Олимпиаде, где он стал первым в двойках и четверках. Его результаты на Играх-2014 аннулированы.

    Однако Московский городской суд принял решение не считать действительным вывод Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Зубкова на территории России.

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