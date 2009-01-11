Мосгорсуд отклонил жалобу ОКР на решение вернуть Зубкову статус олимпийского чемпиона в России

Мосгорсуд отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение вернуть главе Федерации бобслея России Александру Зубкову статус олимпийского чемпиона в России.

«Оставить постановление суда первой инстанции без изменения», – приводит ТАСС решение судьи.

Зубков был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на домашней Олимпиаде, где он стал первым в двойках и четверках. Его результаты на Играх-2014 аннулированы.

Однако Московский городской суд принял решение не считать действительным вывод Спортивного арбитражного суда ( ) в отношении Зубкова на территории России.

Александр Зубков: первый олимпийский чемпион – только на территории России