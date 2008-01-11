Маррей объявил, что завершит карьеру не позже «Уимблдона»

Экс-первая ракетка мира британец сэр Энди Маррей объявил, что готовится завершить карьеру. По словам теннисиста, это случится не позже «Уимблдона».

Причиной такого решения стали боли в бедре. Из-за них он почти не играл с «Уимблдона»-2017, а в прошлом январе перенес операцию.

«Я говорил с командой и сказал: «Я так больше не могу». Мне нужно было установить крайний срок, потому что я играл и не понимал, когда боль уйдет. Я понял, что нужно принять такое решение.

Я сказал команде, что смогу вытерпеть до «Уимблдона», а там хочу закончить. Но я не уверен, что и это у меня получится», – заявил Маррей.

За карьеру британец выиграл три турнира «Большого шлема» – US Open-2012, «Уимблдон»-2013 и 2016. Кроме того, он единственный в истории тенниса двукратный олимпийский чемпион в одиночном разряде (2012, 2016). Всего он выиграл 45 турниров уровня ATP.

В 2016 году британец впервые стал первой ракеткой мира и завершил сезон на первой строчке.

В первом круге Australian Open Маррей сыграет с Роберто Баутиста-Агутом.