Хабиб про друзей: «Если один из нас идет на войну – мы все идем на войну»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с товарищами по команде.

«Если один из нас идет на войну – мы все идем на войну. Но это другая история. Поступки всегда превыше слов», – написал Нурмагомедов.

На фото вместе с Хабибом его двоюродный брат Абубакар, а также товарищи по команде – Эседулла Эмирагаев, Ислам Мамедов, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов.

После победы над Конором Макгрегором на UFC 229 Хабиб выпрыгнул из клетки, начав драку с секундантами ирландца. В это время в октагоне Конор ударил Абубакара Нурмагомедова. Эмирагаев и Тухугов, которые не были секундантами Хабиба в тот вечер, запрыгнули в клетку и нанесли несколько ударов Макгрегору.

Разбор нападения на Конора: пощечина Зубайры, папаха Абубакара и удар сзади от Эмирагаева

Команда Хабиба: кто они такие?