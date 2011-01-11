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    Хабиб про друзей: «Если один из нас идет на войну – мы все идем на войну»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Зубайра Тухугов Абубакар Нурмагомедов Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фото с товарищами по команде.

    «Если один из нас идет на войну – мы все идем на войну. Но это другая история. Поступки всегда превыше слов», – написал Нурмагомедов.

    На фото вместе с Хабибом его двоюродный брат Абубакар, а также товарищи по команде – Эседулла Эмирагаев, Ислам Мамедов, Ислам Махачев и Зубайра Тухугов.

    После победы над Конором Макгрегором на UFC 229 Хабиб выпрыгнул из клетки, начав драку с секундантами ирландца. В это время в октагоне Конор ударил Абубакара Нурмагомедова. Эмирагаев и Тухугов, которые не были секундантами Хабиба в тот вечер, запрыгнули в клетку и нанесли несколько ударов Макгрегору.

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    If one of us go to the war, We all go to the war...but it’s different story. Deeds will always be above words. Поступки – всегда превыше слов. #Brothers

    Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

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