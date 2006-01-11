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    Инсайдер: UFC в Санкт-Петербурге пройдет 20 апреля на «Газпром-Арене»

    Теги Зенит премьер-лига Россия UFC Газпром Арена (Крестовский) Бокс/MMA/UFC

    Второй турнир UFC в России пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает твиттер MMA Team Dagestan.

    «UFC возвращается в Россию 20 апреля. Турнир пройдет на новейшем стадионе России, который вмещает 80 тысяч зрителей («Газпром-Арена» – Sports.ru).

    Пока не понятно, будет ли задействована вся арена либо только ее часть», – говорится в сообщении.

    Первый турнир UFC в России прошел 15 сентября в Москве. Событие посетило 22 603 зрителя.

    Ранее ММА Team Dagestan первым сообщил о бое Хабиба против Конора и о переходе российского тяжеловеса Сергея Павловича в UFC.

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