Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако»

Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако».
31-летний испанец подписал контракт с клубом из княжества до лета 2022 года.
По информации Goal.com, сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов.
В нынешнем сезоне АПЛ Фабрегас провел 6 матчей, не отметившись результативными действиями.
За «Челси» чемпион мира и Европы выступал четыре с половиной года. Его подробную статистику можно посмотреть здесь.
Фото: сайт «Монако»
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