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    Фабрегас перешел из «Челси» в «Монако»

    Теги Монако Челси Франсеск Фабрегас премьер-лига Англия лига 1 Франция трансферы Футбол

    Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако».

    31-летний испанец подписал контракт с клубом из княжества до лета 2022 года.

    По информации Goal.com, сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов. 

    В нынешнем сезоне АПЛ Фабрегас провел 6 матчей, не отметившись результативными действиями.

    За «Челси» чемпион мира и Европы выступал четыре с половиной года. Его подробную статистику можно посмотреть здесь.

    Фото: сайт «Монако»

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