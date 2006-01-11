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    Рамос, ван Дейк, Канте, Азар и тер Стеген вошли в сборную года УЕФА

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    УЕФА представил символическую сборную 2018 года. 

    Состав команды был сформирован по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.

    В символическую сборную вошли: вратарь Марк-Андре тер Стеген («Барселона»); защитники Марсело, Рафаэль Варан, Серхио Рамос (все — «Реал»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»); полузащитники Нголо Канте, Эден Азар (оба — «Челси»), Лука Модрич («Реал»); нападающие Криштиану Роналду («Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

    Изображение: официальный сайт УЕФА

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