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    Кубок мира. Спринт. Цветков стартует 10-м, Мартен Фуркад – 16-м, Логинов – 17-м, Йоханнес Бо – 25-м, Малышко – 50-м

    Теги Симон Фуркад Ондржей Моравец Симон Эдер Кубок мира сборная России сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Австрии сборная Италии Юлиан Эберхард Арнд Пайффер Доминик Ландертингер Мартен Фуркад Лукас Хофер Тарьей Бо Симон Шемп Эрик Лессер сборная Чехии сборная Латвии Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Андрей Расторгуев Йоханнес Кюн Бенедикт Долль Доминик Виндиш спринт Александр Логинов Симон Дестье Антонин Гигонна Максим Цветков Йоханнес Бо Семен Сучилов Ветле Шостад Кристиансен Матвей Елисеев Себастьян Самуэльссон Биатлон

    Сегодня на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет мужской спринт. За Россию побегут Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Семен Сучилов.

    Дата проведения
    11 января, 16.30
    Онлайн гонки

    Оберхоф, Германия. Спринт

    Стартовый лист

    1  Туукка Инвениус
    2  Артем Прима
    3  Роман Елетнов
    4  Рок Трсан
    5  Эрик Лессер
    6  Скотт Гоу
    7  Тьерри Шеналь
    8  Хенрик Л’Абе Лунн
    9  Симон Халлстрем
    10  Максим Цветков
    11  Трэвис Купер
    12  Мартин Егер
    13  Шимон Бартко
    14  Эмильен Жакелен
    15  Димитар Герджиков
    16  Мартен Фуркад
    17  Александр Логинов
    18  Хо Сеон Хо
    19  Антонин Гигонна
    20  Микито Татидзаки
    21  Дмитрий Пидручный
    22  Мартин Отченаш
    23  Тарьей Бо
    24  Джинле Тан
    25  Йоханнес Бо
    26  Матвей Елисеев
    27  Феликс Лейтнер
    28  Владимир Чепелин
    29  Марио Дольдер
    30  Доминик Виндиш
    31  Андрей Расторгуев
    32  Линас Банис
    33  Якуб Штвртецки
    34  Корнел Пукьяну
    35  Туомас Гренман
    36  Клемен Бауэр
    37  Роман Еремин
    38  Симон Шемп
    39  Лукас Хофер
    40  Калев Эрмитс
    41  Кристиан Гоу
    42  Гжегож Гузик
    43  Красимир Анев
    44  Шон Доэрти
    45  Ветле Шостад Кристиансен
    46  Апостолос Ангелис
    47  Симон Дестье
    48  Йоханнес Кюн
    49  Турстейн Стенерсен
    50  Дмитрий Малышко
    51  Флоран Клод
    52  Лейф Нордгрин
    53  Теро Сеппяля
    54  Ван Вэньцян
    55  Кентен Фильон-Майе
    56  Ондржей Моравец
    57  Миха Довжан
    58  Симон Эдер
    59  Витаутас Строля
    60  Беньямин Вегер
    61  Михаил Усов
    62   Михаэль Реш
    63  Бенедикт Долль
    64  Тсукаса Кобоноки
    65  Арнд Пайффер
    66  Симон Фуркад
    67  Йеспер Нелин
    68  Томас Бормолини
    69  Владимир Илиев
    70  Себастьян Самуэльссон
    71  Сергей Бочарников
    72  Дамир Растич
    73  Михал Крчмарж
    74  Евгений Гараничев
    75  Владислав Витенко
    76  Лукаш Журек
    77  Доминик Ландертингер
    78  Жереми Финелю
    79  Рене Захна
    80  Сергей Семенов
    81  Александр Патриюк
    82  Эрленд Овренг Бьонтегорд
    83  Йонгу Ким
    84  Георге Бута
    85  Томаш Хасилла
    86  Юлиан Эберхард
    87  Брендан Грин
    88  Антон Синапов
    89  Андржей Нендза-Кубинец
    90  Денис Шербан
    91  Матей Казар
    92  Каури Кыйв
    93  Лукас Фрацшер
    94  Серафин Вистнер
    95  Жюль Бюрнот
    96  Томаш Крупчик
    97  Джузеппе Монтелло
    98  Пеппе Фемлинг
    99  Тимур Куц
    100  Митя Дриновец
    101  Олли Хииденсало
    102  Тобиас Эберхард
    103  Роберт Слотинс
    104  Руслан Ткаленко
    105  Томас Каукенас
    106  Антон Смольский
    107  Семен Сучилов
    108  Ларс Хельге Биркеланд
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