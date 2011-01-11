Кубок мира. Спринт. Цветков стартует 10-м, Мартен Фуркад – 16-м, Логинов – 17-м, Йоханнес Бо – 25-м, Малышко – 50-м

Сегодня на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет мужской спринт. За Россию побегут Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Семен Сучилов.

Дата проведения 11 января, 16.30

Стартовый лист