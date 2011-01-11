Кубок мира. Спринт. Цветков стартует 10-м, Мартен Фуркад – 16-м, Логинов – 17-м, Йоханнес Бо – 25-м, Малышко – 50-м

Сегодня на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет мужской спринт. За Россию побегут Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Семен Сучилов.
- Дата проведения
- 11 января, 16.30
Сегодня на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе пройдет мужской спринт. За Россию побегут Максим Цветков, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Семен Сучилов.
|1
|Туукка Инвениус
|2
|Артем Прима
|3
|Роман Елетнов
|4
|Рок Трсан
|5
|Эрик Лессер
|6
|Скотт Гоу
|7
|Тьерри Шеналь
|8
|Хенрик Л’Абе Лунн
|9
|Симон Халлстрем
|10
|Максим Цветков
|11
|Трэвис Купер
|12
|Мартин Егер
|13
|Шимон Бартко
|14
|Эмильен Жакелен
|15
|Димитар Герджиков
|16
|Мартен Фуркад
|17
|Александр Логинов
|18
|Хо Сеон Хо
|19
|Антонин Гигонна
|20
|Микито Татидзаки
|21
|Дмитрий Пидручный
|22
|Мартин Отченаш
|23
|Тарьей Бо
|24
|Джинле Тан
|25
|Йоханнес Бо
|26
|Матвей Елисеев
|27
|Феликс Лейтнер
|28
|Владимир Чепелин
|29
|Марио Дольдер
|30
|Доминик Виндиш
|31
|Андрей Расторгуев
|32
|Линас Банис
|33
|Якуб Штвртецки
|34
|Корнел Пукьяну
|35
|Туомас Гренман
|36
|Клемен Бауэр
|37
|Роман Еремин
|38
|Симон Шемп
|39
|Лукас Хофер
|40
|Калев Эрмитс
|41
|Кристиан Гоу
|42
|Гжегож Гузик
|43
|Красимир Анев
|44
|Шон Доэрти
|45
|Ветле Шостад Кристиансен
|46
|Апостолос Ангелис
|47
|Симон Дестье
|48
|Йоханнес Кюн
|49
|Турстейн Стенерсен
|50
|Дмитрий Малышко
|51
|Флоран Клод
|52
|Лейф Нордгрин
|53
|Теро Сеппяля
|54
|Ван Вэньцян
|55
|Кентен Фильон-Майе
|56
|Ондржей Моравец
|57
|Миха Довжан
|58
|Симон Эдер
|59
|Витаутас Строля
|60
|Беньямин Вегер
|61
|Михаил Усов
|62
|Михаэль Реш
|63
|Бенедикт Долль
|64
|Тсукаса Кобоноки
|65
|Арнд Пайффер
|66
|Симон Фуркад
|67
|Йеспер Нелин
|68
|Томас Бормолини
|69
|Владимир Илиев
|70
|Себастьян Самуэльссон
|71
|Сергей Бочарников
|72
|Дамир Растич
|73
|Михал Крчмарж
|74
|Евгений Гараничев
|75
|Владислав Витенко
|76
|Лукаш Журек
|77
|Доминик Ландертингер
|78
|Жереми Финелю
|79
|Рене Захна
|80
|Сергей Семенов
|81
|Александр Патриюк
|82
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|83
|Йонгу Ким
|84
|Георге Бута
|85
|Томаш Хасилла
|86
|Юлиан Эберхард
|87
|Брендан Грин
|88
|Антон Синапов
|89
|Андржей Нендза-Кубинец
|90
|Денис Шербан
|91
|Матей Казар
|92
|Каури Кыйв
|93
|Лукас Фрацшер
|94
|Серафин Вистнер
|95
|Жюль Бюрнот
|96
|Томаш Крупчик
|97
|Джузеппе Монтелло
|98
|Пеппе Фемлинг
|99
|Тимур Куц
|100
|Митя Дриновец
|101
|Олли Хииденсало
|102
|Тобиас Эберхард
|103
|Роберт Слотинс
|104
|Руслан Ткаленко
|105
|Томас Каукенас
|106
|Антон Смольский
|107
|Семен Сучилов
|108
|Ларс Хельге Биркеланд