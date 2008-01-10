Малкин пожертвовал 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске, Гулиев вернулся в «Спартак», Павар в «Баварии» и другие новости утра

1. Малкин пожертвовал 4 млн рублей пострадавшим в Магнитогорске. Это его родной город.

2. Кубок лиги. Полуфинал. «Ман Сити» забил 9 голов «Бертону», попав в историю. Габриэл Жезус сделал первый покер в карьере, а Зинченко впервые забил за англичан.

3. Трансферы. Гулиев вернулся из «Ростова» в «Спартак». «Зенит» вернул Ригони и близок к покупке Скопинцева. «Атлетико» претендует на Морату. «Боруссия» Д хочет купить Торгана Азара, «Боруссия» М просит за него 42 млн евро.

4. Павар подписал с «Баварией» 5-летний контракт. Он присоединится к команде летом. Классика от Мюнхена.

5. Новые приключения Глушакова. Экспертиза МВД подтвердила побои у жены Дениса, она обвинила игрока в избиении. Могут завести уголовное дело.

6. Кубок Испании. 1/8 финала. Первые матчи. «Реал» разгромил «Леганес», «Атлетико» и «Жирона» сыграли вничью

7. КХЛ. «Спартак» одолел «Нефтехимик», «Авангард» уступил «Витязю», «Трактор» победил «Ак Барс».

8. «ПСЖ» вылетел в 1/4 финала Кубка лиги, который выигрывал пять лет подряд. Сын Тюрама забил победный гол на 93-й минуте.

9. НХЛ. «Чикаго» уступил «Нэшвиллу», несмотря на гол Анисимова, «Калгари» обыграл «Колорадо», «Анахайм» проиграл «Оттаве».

10. Эксперты WADA прибыли в Москву для получения данных антидопинговой лаборатории. Работать будут два-три дня.

11. НБА. «Бостон» обыграл «Индиану», «Хьюстон» уступил «Милуоки».

12. НХЛ. Бар в Коламбусе пообещал Панарину пожизненный запас водки за подписание нового контракта с «Блю Джекетс». Артемий сделал селфи у баннера. Согласился?

13. Евролига. ЦСКА победил в гостях «Дарушафаку» и другие результаты 17-го тура.

14. Скандал в Англии. Сарри принес на пресс-конференцию ноутбук, чтобы доказать, что Кейн был в офсайде перед победным голом «Тоттенхэма». А у видеорефери во время игры просто не было ракурса, который показал итальянец. Кажется, VAR подставил «Челси».

15. Стиль. Форму на Матч звезд изготовят из собранного в океане пластика.

16. Иско поставил лайк в твиттере под постом с критикой тренера «Реала» Солари. Где-то мы такое видели.

17. Факт дня. Форвард из Индии Чхетри обошел Месси по голам за сборную. Из действующих игроков больше лишь у Роналду.

18. Дюков – единственный кандидат на пост президента РФС :)

19. Крушельницкий обратился за финансовой помощью для открытия апелляции в CAS. Ему нужна тысяча долларов.

20. Приз дня. Калинич получит «Золотую урну» как худший игрок Италии в 2018 году по версии болельщиков.

21. Лыжи. Лидеры сборной России не вошли в состав на этап Кубка мира в Дрездене. Пауза.

22. Авто. Алонсо может выступить в «Дакаре-2020». Боттас остался без главного спонсора.

Цитаты дня:

Экс-девушка Роналду: «Вся жизнь Криштиану – ложь. Он запугивает мать своих детей и относится к ней как к дерьму. Чертов психопат»

Адвокат Родченкова: «МОК и WADA ничего не сделают России. Они полностью скомпрометированы»

Вячеслав Караваев: «Чувствую себя европейцем. В Москву приезжаю – и тяжело»