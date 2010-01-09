Еременко и Попов ушли из «Спартака», Салах вновь лучший в Африке, «Тоттенхэм» обыграл «Челси» и другие новости утра

1. «Спартак» перед вылетом на сбор в ОАЭ распрощался с целой группой футболистов. Клуб покинули Роман Еременко, Ивелин Попов и Марко Петкович.

На сбор отправятся 26 игроков красно-белых, в том числе, Педро Роша, Георгий Мелкадзе, Александр Ташаев и молодые Наиль Умяров и Максим Глушенков.

Новичком команды Олега Кононова уже совсем скоро может стать полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев. Его трансфер обойдется клубу в один миллион евро.

2. Мохамед Салах второй год подряд признан лучшим игроком Африки. Нападающий «Ливерпуля» вновь опередил одноклубника Садьо Мане и Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала».

3. «Тоттенхэм» шагнул к финалу Кубка лиги, обыграв в первой полуфинальной игре «Челси». Ответный матч – 22 января.

В английском футболе продолжают осваивать VAR. Арбитр Майкл Оливер назначил пенальти в ворота «синих», обратившись к системе видеопомощи, хотя изначально был зафиксирован офсайд.

Харри Кейн забил 160-й гол за «Тоттенхэм» и вышел на четвертое место в списке бомбардиров клуба.

4. КХЛ порадовала сразу несколькими яркими матчами. СКА разнес лидера Восточной конференции «Автомобилист» (6:0), «Локомотив» одержал «сухую» победу над ЦСКА, «Салават Юлаев» и «Куньлунь» забросили 11 шайб на двоих. Все результаты дня – здесь.

5. «Челси» хочет в январское трансферное окно подписать полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, которого рассматривает в качестве замены Сеску Фабрегасу. Также лондонцы близки к покупке Николо Бареллы из «Кальяри».

Сам Сеск никак не может завершить свой трансфер в «Монако», так как «Челси» сначала намерен найти ему замену. Испанец уже прошел медосмотр, но пока вернулся в Лондон.

Также «Стэмфорд Бридж», скорее всего, покинет 18-летний хавбек Каллум Хадсон-Одои. «Бавария» согласилась заплатить за талантливого футболиста 35 миллионов фунтов.

6. Не только в Лондоне работают над трансферами этой зимой. Бывший защитник «Реала» Пепе вернулся в «Порту», «Крылья Советов» арендуют Жано у «Спартака», а окружение Неймара разрабатывает план по возвращению игрока в «Барселону».

«Зенит» рассматривает кандидатуру 20-летнего левого защитника Атлетико Паранаэнсе» Ренана Лоди, которым также интересуется «Ювентус».

Маурисио Перейра покинет Россию по завершении сезона – он по семейным обстоятельствам решил не продлевать контракт с «Краснодаром».

7. Российская биатлонистка Ульяна Кайшева пропустит этап Кубка IBU в Польше, так как по-прежнему восстанавливается после болезни.

8. Нападающий ЦСКА Сергей Андронов может перебраться в НХЛ. Интерес к нему проявляет «Торонто». Генеральный менеджер клуба из Канады Кайл Дубас присутствовал на матче «Локомотив» – ЦСКА.

9. Андрей Василевский, который играет в Северной Америке давно и круто, примет участие в Матче звезд НХЛ. Он заменил в составе Атлантического дивизиона вратаря «Монреаля» Кэри Прайса.

10. В НХЛ в матче команд русских лидеров «Тампа» обыграла «Коламбус» – 4:0. Василевский во второй раз в сезоне отыграл на ноль, Кучеров первым в сезоне набрал 70 очков, а Сергачев сделал 2 голевые передачи. Все результаты дня – здесь.

11. В НБА «Майами» уступил лидеру Запада «Денверу», пережившая тренерскую отставку «Миннесота» взяла верх над «Оклахомой» и другие результаты.

12. В баскетбольной Евролиге «Химки» прервали 12-матчевую победную серию «Фенербахче», одержав победу в овертайме (84:78). Все результаты дня – здесь.

13. Даже к безукоризненному Андресу Иньесте можно найти повод придраться. Легенду «Барсы» обвинили в расизме после публикации семейного фото. Испанец извинился, но фотографию удалять не стал.

14. На Australian Open проведут турнир по Fortnite. Призовой фонд – 500 тысяч долларов.

Вопрос дня. Валерию Брагину действительно пора уходить из хоккейной молодежки?

Цитаты дня.

«Глупо сравнивать административную ошибку с государственной допинговой программой». В чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает – это про Самуэльссона.

«Проблема была в Моуринью. Полю нужно просто сказать: «Иди играй». Брат Погба рассказал, как нехороший португалец хотел забрать себе все внимание.

«Лидерами на беговой дорожке были Глушаков и Айртон». «Спартак» начал радовать болельщиков новостями прямо с медосмотра.