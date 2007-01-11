Глава UFC Russia: «Турнир в Санкт-Петербурге 20 апреля? Это все спекуляции»

Глава UFC Russia Андрей Громковский опроверг информацию о том, что 20 апреля пройдет турнир UFC в Санкт-Петербурге.



«Официальная ли это информация? Нет, конечно.

Когда мы выберем город, дату и стадион, то объявим. Это все спекуляции», – сказал Громковский.

Твиттер MMA Team Dagestan опубликовал информацию, что турнир UFC пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля на арене, вмещающей около 80 тысяч зрителей.

Ранее этот же твиттер-аккаунт первым публиковал новости о бое Хабиба с Конором и подписании Сергея Павловича в UFC.