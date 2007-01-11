Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Глава UFC Russia: «Турнир в Санкт-Петербурге 20 апреля? Это все спекуляции»

    Теги UFC Газпром Арена (Крестовский) Бокс/MMA/UFC

    Глава UFC Russia Андрей Громковский опроверг информацию о том, что 20 апреля пройдет турнир UFC в Санкт-Петербурге.
     
    «Официальная ли это информация? Нет, конечно.

    Когда мы выберем город, дату и стадион, то объявим. Это все спекуляции», – сказал Громковский. 

    Твиттер MMA Team Dagestan опубликовал информацию, что турнир UFC пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля на арене, вмещающей около 80 тысяч зрителей.

    Ранее этот же твиттер-аккаунт первым публиковал новости о бое Хабиба с Конором и подписании Сергея Павловича в UFC.

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться