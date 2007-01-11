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    У Ватикана появилась сборная по легкой атлетике. В нее вошли гвардейцы, священники и монахини

    Теги бег IAAF НОК Италии сборная Ватикана Легкая атлетика

    Ватикан объявил о создании собственной сборной по легкой атлетике.

    В команду вогли 60 бегунов. В их числе – гвардейцы, священники, монахини, фармацевты и даже 62-летний профессор, который работает в Апостольской библиотеке Ватикана.

    Сборная заключила соглашение с Олимпийским комитетом Италии, так что теперь входит в состав итальянской легкоатлетической федерации.

    В ближайшее время Ватикан намерен стать членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

    Команда планирует принимать участие в международных соревнованиях, первым из которых станет 10-километровая гонка La Corsa di Miguel в Риме.

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