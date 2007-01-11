У Ватикана появилась сборная по легкой атлетике. В нее вошли гвардейцы, священники и монахини

Ватикан объявил о создании собственной сборной по легкой атлетике.
В команду вогли 60 бегунов. В их числе – гвардейцы, священники, монахини, фармацевты и даже 62-летний профессор, который работает в Апостольской библиотеке Ватикана.
Сборная заключила соглашение с Олимпийским комитетом Италии, так что теперь входит в состав итальянской легкоатлетической федерации.
В ближайшее время Ватикан намерен стать членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Команда планирует принимать участие в международных соревнованиях, первым из которых станет 10-километровая гонка La Corsa di Miguel в Риме.