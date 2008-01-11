Адвокат Зубкова: «Александру нужны льготы, которые положены победителю Олимпиады»

Адвокат президента Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) Александра Зубкова Артем Пацев рассказал о том, зачем бывшему бобслеисту статус олимпийского чемпиона на территории России.

Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на признание Зубкова невиновным в нарушении антидопинговых правил в .

«Решение CAS в той части, в которой Зубков признан совершившим антидопинговое нарушение, не подлежит применению на территории России.

При этом Мосгорсуд не отменял, не изменял и не переистолковывал решение CAS. Суд основывался только на тех фактах и выводах, которые сделали арбитры CAS, и процитировал их в своем определении.

Сегодня Мосгорсуд просто подтвердил правильность вынесенного решения именно с точки зрения правовых норм на территории РФ.

Для чего это Зубкову? Не для того, чтобы побежал перед ним извиняться, возвращать ему статус олимпийского чемпиона.

Дело в том, что в нашем законодательстве есть льготы, вступающие в силу, если человек является победителем или призером Олимпиады.

Для того, чтобы они действовали, Зубков и должен считаться не совершавшим антидопинговые нарушения во время Олимпиады в Сочи.

Никто не предлагает вносить имя Александра обратно в реестр олимпийских чемпионов. МОК это прекрасно понимает и не обжалует это решение», – сказал Пацев.



Александр Зубков: первый олимпийский чемпион – только на территории России