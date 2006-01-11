НХЛ. Рик Нэш завершил карьеру

Нападающий Рик Нэш официально объявил о завершении карьеры.

«Из-за нерешенных проблем и симптомов сотрясения мозга, которые произошли в марте прошлого года, Рик Нэш завершил карьеру.

Риск повреждений мозга слишком велик, если он вернется в хоккей.

Рик хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал его в этот трудный период», – сообщил в заявлении агент хоккеиста Джо Ресник.

34-летний Нэш провел 15 сезонов в . Он выступал за «Коламбус», «Рейнджерс» и «Бостон».

Всего в лиге канадец сыграл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.

За карьеру дважды выигрывал золотые медали Олимпиады. Один раз становился чемпионом мира, а также выигрывал награду «Морис Ришар Трофи» – приз лучшему снайперу сезона НХЛ.