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    НХЛ. Рик Нэш завершил карьеру

    Теги Рейнджерс Бостон Коламбус Рик Нэш Сборная Канады по хоккею НХЛ Хоккей

    Нападающий Рик Нэш официально объявил о завершении карьеры.

    «Из-за нерешенных проблем и симптомов сотрясения мозга, которые произошли в марте прошлого года, Рик Нэш завершил карьеру.

    Риск повреждений мозга слишком велик, если он вернется в хоккей.

    Рик хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал его в этот трудный период», – сообщил в заявлении агент хоккеиста Джо Ресник.

    34-летний Нэш провел 15 сезонов в НХЛ. Он выступал за «Коламбус», «Рейнджерс» и «Бостон».

    Всего в лиге канадец сыграл 1060 матчей и набрал 805 (437+368) очков.

    За карьеру дважды выигрывал золотые медали Олимпиады. Один раз становился чемпионом мира, а также выигрывал награду «Морис Ришар Трофи» – приз лучшему снайперу сезона НХЛ.

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