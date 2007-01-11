Аяз Гулиев: «Жена носит хиджаб. Она не может открываться за пределами дома»

Полузащитник Аяз Гулиев рассказал о своей личной жизни.

– 600 человек на свадьбе – это как вообще?

– В Москве есть такие банкетные залы, там и тысячу человек разместить можно, и больше.

Мы рассчитывали на 400 с чем-то. Но у нас так бывает: прикидываешь одно количество, потом появляются дальние родственники, друзья друзей – и вот их уже 600 человек.

И это еще кто-то не смог приехать! Если бы доехали те, кого звали изначально, то получилось бы не меньше семисот. Но я очень доволен тем, как все получилось.

– В воздух не стреляли?

– Да нет, нельзя же (смеется). Просто прикалывались над этим, но до дела, конечно, не доходило.

– Насколько серьезно ваша жена будет придерживаться всех правил?

– Как это положено по религии, она носит хиджаб. И не может открываться за пределами дома или если в доме есть посторонние.

Но она и до этого придерживалась всех необходимых правил. Не с самого детства, но уже несколько лет – точно.

– Вы с ней познакомились, когда играли в «Анжи»?

– Нет, чуть-чуть попозже. Я уже после «Анжи» часто там (в Махачкале – прим.) бывал, приезжал на выходные. Родственников там нет, но осталось много близких друзей. Они приглашали, я как к себе домой ездил.

Вот в один из этих поездок случилось, что мы познакомились. Кстати, это в Рамадан произошло.

– Свататься вы пошли с другом?

– Вообще, если бы мои родители были там, то пошел бы с ними, так было правильно. Но ситуация сложилась так, что они в Москве, у меня не было выбора.

Пришлось идти с другом и объясняться, почему пришел без родителей. Надеялся на понимание, получилось, – рассказал Гулиев.

Гулиев совершил паломничество в Мекку перед тем, как перейти в «Спартак»