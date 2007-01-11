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    Аяз Гулиев: «Жена носит хиджаб. Она не может открываться за пределами дома»

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника Аяз Гулиев Спорт-Экспресс Футбол

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев рассказал о своей личной жизни.

    – 600 человек на свадьбе – это как вообще?

    – В Москве есть такие банкетные залы, там и тысячу человек разместить можно, и больше.

    Мы рассчитывали на 400 с чем-то. Но у нас так бывает: прикидываешь одно количество, потом появляются дальние родственники, друзья друзей – и вот их уже 600 человек.

    И это еще кто-то не смог приехать! Если бы доехали те, кого звали изначально, то получилось бы не меньше семисот. Но я очень доволен тем, как все получилось.

    – В воздух не стреляли?

    – Да нет, нельзя же (смеется). Просто прикалывались над этим, но до дела, конечно, не доходило.

    – Насколько серьезно ваша жена будет придерживаться всех правил?

    – Как это положено по религии, она носит хиджаб. И не может открываться за пределами дома или если в доме есть посторонние.

    Но она и до этого придерживалась всех необходимых правил. Не с самого детства, но уже несколько лет – точно.

    – Вы с ней познакомились, когда играли в «Анжи»?

    – Нет, чуть-чуть попозже. Я уже после «Анжи» часто там (в Махачкале – прим.) бывал, приезжал на выходные. Родственников там нет, но осталось много близких друзей. Они приглашали, я как к себе домой ездил.

    Вот в один из этих поездок случилось, что мы познакомились. Кстати, это в Рамадан произошло.

    – Свататься вы пошли с другом?

    – Вообще, если бы мои родители были там, то пошел бы с ними, так было правильно. Но ситуация сложилась так, что они в Москве, у меня не было выбора.

    Пришлось идти с другом и объясняться, почему пришел без родителей. Надеялся на понимание, получилось, – рассказал Гулиев.

    Гулиев совершил паломничество в Мекку перед тем, как перейти в «Спартак»

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