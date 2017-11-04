УЕФА завел дело на «Зенит», Шарапову обвинили в мошенничестве и другие новости утра

1. УЕФА завел дело на «Зенит» из-за поведения фанатов в Норвегии. Мамману вызвали в сборную Аргентины. С Россией также могут сыграть Ригони, Паредес и Краневиттер.

2. Российские спортсмены не будут выступать под нейтральным флагом в Пхенчхане-2018, уверен глава ОКР. Согласны? А между тем число россиян, по которым МОК ведет расследование, возросло с 28 до 35.

3. Из КХЛ с любовью. ЦСКА выиграл 4-й матч подряд, а «Авангард» 4-й проиграл. И прошли еще две игры. Лига отменит олимпийскую паузу, если России не будет на Олимпиаде, и не отпустит легионеров в сборные. Два клуба НХЛ хотели выменять Шипачева, но Вадим не стал слушать. И теперь его встречает Питер.

4. Объявлен состав молодежной сборной России на суперсерию с канадцами. Как вам, порвем?

5 «Матч ТВ» меняет слоган «Все на Матч» на «Знай наших». Будем знать. Саша Кержаков возьмет «Команду на прокачку», а Валерий Карпин собирается на Первый канал.

6. Форварда сборной Перу Паоло Герреро поймали на допинге, возможно, речь о кокаине. Пока дисквалификация на 30 дней. Но, видимо, будет больше.

7. Антон Слепышев набрал первое очко в сезоне. Все результаты в НХЛ.

8. В НБА «Вашингтон» проиграл «Кливленду», «Оклахома» – «Бостону». Другие результаты – здесь.

9. Новости тенниса. В Индии Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству. Надаль снялся с турнира в Париже из-за травмы колена. Возняцки объявила о помолвке с баскетболистом Дэвидом Ли.

10. «Марсель» отстранил Эвра от работы за удар болельщика ногой в голову. Патрис будет дисквалифицирован минимум на 5 матчей.

11. Евролига. 25 очков и 10 передач Де Коло помогли ЦСКА обыграть «Жальгирис» и другие результаты.

12. Буре, Михайлов, Ковальчук, Фетисов и Песков поддержали инициативу Овечкина – Putin Team.

Факт дня. Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова назначена советником по спорту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Говорит, что «не колебалась».

Цитаты дня.

«Мнение Тарасовой для меня не авторитетно. В ее деятельности всегда было неспортивное поведение» – Евгений Плющенко разжигает.

«Хочу стать самым высокооплачиваемым спортсменом мира в 2018 году и заработать миллиард» – наполеоновские планы Конора МакГрегора.

«1984» Оруэлла – это время, в котором мы сейчас живем» – Илья Брызгалов философствует.