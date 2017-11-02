Легков и Белов дисквалифицированы, «Спартак» проиграл в ЛЧ, «Хьюстон» выиграл MLB и другие новости утра

1. МОК аннулировал результаты российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова на Играх-2014 в Сочи. Оба спортсмена нарушили антидопинговые правила. Они отстранены от участия во всех последующих Олимпийских играх. Ребята подадут апелляции. WADA 16 ноября озвучит позицию по возможному отстранению сборной России от Игр-2018 в Пхенчхане.

2. «Спартак» проиграл «Севилье» (1:2) и опустился на третье место в группе Лиги чемпионов. Шансы на плей-офф сильно упали.

3. «Реал» в Лондоне уступил «Тоттенхэму» (1:3), «Наполи» и «Ман Сити» выдали концерт в Неаполе (2:4) и другие матчи игрового дня в Лиге чемпионов. К слову, обе английских команды досрочно вышли в 1/8 финала. А Серхио Агуэро еще и стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в истории. У него 178 голов.

4. Малкин и Анисимов принесли победы «Питтсбургу» и «Чикаго». Все результаты в НХЛ.

5. «Хьюстон» выиграл у «Доджерс» решающий матч в Мировой серии MLB.

6. В КХЛ ЦСКА вынес «Югру» (5:0). «Авангард» нанес 100 бросков в сторону ворот «Витязя», но потерпел третье поражение подряд. Капитан «Барыса» Доус оформил хет-трик в матче со «Слованом» (5:2). У него 28 шайб в 25 играх.

7. В НБА «Кливленд» проиграл «Индиане», «Финикс» победил «Вашингтон». Другие результаты дня – здесь.

8. Полузащитник ЦСКА Александр Головин интересен «Барселоне». Директор каталонцев просматривал Сашу в Базеле. Вау!

9. Сборная Канады по хоккею представила форму на Олимпиаду-2018. И сборная США это сделала.

10 Рафаэль Надаль закончит сезон первой ракеткой мира. В четвертый раз в карьере. Впереди только Федерер, Коннорс и Сампрас.

11. МакГрегор хочет провести реванш с Мэйвезером. Только теперь по правилам ММА.

Цифра дня. Льюис Хэмилтон может стать самым высокооплачиваемым британским спортсменом с зарплатой 40 миллионов фунтов в год.

Факт дня. Три футболиста из второго российского дивизиона дисквалифицированы за ставки. Матч будет переигран. Громкое дело!

Предсказание дня. Германия выиграет медальный зачет Пхенчхана-2018, Россия займет 8-е место. Согласны?

Цитаты дня.

«У нас были разногласия, возможно, еще есть и будут. Оценки – после сезона» – президент «Локомотива» не ладит с тренером.

«Спортсмен становится никем из-за косвенных улик» – Виталий Мутко о решении МОК в отношении Легкова и Белова.

«Русского футболиста в 28-30 лет в Европе не ждут» – Денис Глушаков грустит.

«Играть в Лиге Европы – это дерьмо» – капитан «Атлетико» Габи про еврокубки.