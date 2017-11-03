«Локомотив» проиграл, «Зенит» в плей-офф ЛЕ, Овечкин создает Putin Team и другие новости утра

1. В очередном туре Лиги Европы «Локомотив» дома неожиданно проиграл «Шерифу» (1:2) и опустился на 3-е место в группе (шансы на выход в плей-офф по-прежнему хорошие). Гол Кокорина в добавленное время спас «Зенит», который сыграл вничью с «Русенборгом» и гарантировал себе выход в плей-офф.

2. «Милан» не смог забить АЕК (0:0), «Арсенал» – «Црвене Звезде» (0:0) и другие результаты Лиги Европы (с голами). «Арсенал», «Лацио», «Стяуа» и киевское «Динамо» обеспечили себе плей-офф.

3. Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин создает общественное движение Putin Team и собирается показать миру «сильную и сплоченную Россию».

4. В КХЛ «Спартак» на выезде обыграл СКА (3:1), «Магнитка» уступила «Ладе» и другие результаты игрового дня.

5. Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов подали апелляцию на решение МОК об отстранении в Спортивный арбитражный суд (CAS).

6. «Магнитка» уволила главного тренера Илью Воробьева.

7. Защитник «Марселя» Патрис Эвра ударил ногой фаната собственного клуба и был удален в Лиге Европы еще до начала матча.

8. Радулов забил в 4-м матче подряд, Панарин сделал 100-ю голевую передачу. Все результаты в НХЛ.

9. ФХР представила свитер сборной России на ОИ-2018. Как вам?

10. В НБА «Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио», а «Портленд» встречается с «Лейкерс».

11. Фаната «Крыльев Советов» приговорили к году колонии, еще двое получили по 6 месяцев. Они избили полицейских в Оренбурге.

12. Лео Месси отсудил у газеты за клевету около 73 тысяч евро и отдал их на благотворительность.

13. Тина Канделаки рассказала, что «Матч ТВ» – это история вызова», и предложила «перепроверить факты» в ответ на вопрос об убытках канала.

Цитата дня. «Я обнаружил, что нет ни одной настоящей фотографии Земли». Разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг делится своими научными изысканиями. Залетайте, ветка – 🔥.