В Индии Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству

Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова стала фигурантом дела о мошенничестве в индийском штате Харьяна.

44-летняя Бавана Агарвал обратилась в суд с жалобой на застройщиков Homestead, которые не выполнили обязательства перед инвесторами. В 2013 году Агарвал вложила деньги в проект, и компания обещала завершить его в течение трех лет, но строительство даже не началось. Позже Агарвал узнала, что у продавцов недвижимости даже не было необходимых разрешений.

Шарапова привлечена к делу, поскольку ее имя использовалось в названии и рекламе проекта Ballet by Sharapova («Балет Шараповой»). В поданных в суд документах Агарвал утверждает, что «Шарапова не только агрессивно рекламировала мошенническую деятельность, но и поддерживала проект в глазах общественности. Соответственно, она – часть преступного сговора».

Суд постановил, что полиция должна начать расследование этого дела.

С Homestead Шарапова начала сотрудничать в 2012 году. Сообщается, что по контракту с компанией она получила несколько миллионов долларов.