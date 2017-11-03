Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    В Индии Шарапову обвинили в причастности к мошенничеству

    Теги Мария Шарапова бизнес происшествия WTA

    Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова стала фигурантом дела о мошенничестве в индийском штате Харьяна.

    44-летняя Бавана Агарвал обратилась в суд с жалобой на застройщиков Homestead, которые не выполнили обязательства перед инвесторами. В 2013 году Агарвал вложила деньги в проект, и компания обещала завершить его в течение трех лет, но строительство даже не началось. Позже Агарвал узнала, что у продавцов недвижимости даже не было необходимых разрешений.

    Шарапова привлечена к делу, поскольку ее имя использовалось в названии и рекламе проекта Ballet by Sharapova («Балет Шараповой»). В поданных в суд документах Агарвал утверждает, что «Шарапова не только агрессивно рекламировала мошенническую деятельность, но и поддерживала проект в глазах общественности. Соответственно, она – часть преступного сговора». 

    Суд постановил, что полиция должна начать расследование этого дела.

    С Homestead Шарапова начала сотрудничать в 2012 году. Сообщается, что по контракту с компанией она получила несколько миллионов долларов.

     

     

     

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться