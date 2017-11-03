Светлана Слепцова: «Даже не колебалась, когда принимала решение стать советником губернатора»
Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова рассказала о работе советником по спорту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой.
«Я уже получила первые задания, начала по ним работать, но пока еще слишком рано говорить о чем-то конкретном.
Меня многие спрашивают, почему я дала согласие на то, чтобы уйти из спорта в совершенно незнакомую для себя область. Но я даже не колебалась, принимая это решение.
Наталья Владимировна всегда очень меня поддерживала в период спортивных выступлений, и я очень благодарна ей за доверие», – сказала Слепцова.
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