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    Слепцова назначена советником губернатора Ханты-Мансийского автономного округа

    Теги Светлана Слепцова сборная России жен

    Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова назначена советником по спорту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальи Комаровой.

    «Светлана Слепцова назначена советником губернатора с 1 ноября. Курируемый блок – это развитие спорта.

    Она официально принята на госслужбу, это не должность общественного советника», – заявили в правительстве региона.

    Чемпионка мира и Ванкувера-2010 завершила карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону в связи с тем, что готовится стать мамой.

    Слепцова завершает карьеру. И у нее важная причина

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