Слепцова назначена советником губернатора Ханты-Мансийского автономного округа

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова назначена советником по спорту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальи Комаровой.

«Светлана Слепцова назначена советником губернатора с 1 ноября. Курируемый блок – это развитие спорта.

Она официально принята на госслужбу, это не должность общественного советника», – заявили в правительстве региона.

Чемпионка мира и Ванкувера-2010 завершила карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону в связи с тем, что готовится стать мамой.

Слепцова завершает карьеру. И у нее важная причина