Слепцова назначена советником губернатора Ханты-Мансийского автономного округа
Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова назначена советником по спорту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Натальи Комаровой.
«Светлана Слепцова назначена советником губернатора с 1 ноября. Курируемый блок – это развитие спорта.
Она официально принята на госслужбу, это не должность общественного советника», – заявили в правительстве региона.
Чемпионка мира и Ванкувера-2010 завершила карьеру после чемпионата мира по летнему биатлону в связи с тем, что готовится стать мамой.
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