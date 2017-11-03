Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Марсель» отстранил Эвра от работы за удар болельщика

    Теги Марсель Патрис Эвра лига 1 Франция Лига Европы происшествия болельщики

    Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро встретился с защитником Патрисом Эвра и сообщил ему временном отстранении от работы.

    Эвра будет позже приглашен на встречу, на которой примут решение о дальнейших дисциплинарных мерах.

    В заявлении «Марселя» также говорится, что ведется расследование в отношении фанатов, которые оскорбляли Эвра. При этом отмечается, что игрок должен был вести себя сдержаннее и не реагировать на провокации.

    Напомним, что перед матчем Лиги Европы против «Витории Гимараэш» 36-летний футболист ударил одного болельщика ногой и получил красную карточку.

    Сообщалось, что Эвра будет дисквалифицирован минимум на 5 матчей.

    Эвра бьет фаната «Марселя» в стиле Кантона

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться