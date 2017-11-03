«Марсель» отстранил Эвра от работы за удар болельщика
Президент «Марселя» Жак-Анри Эйро встретился с защитником Патрисом Эвра и сообщил ему временном отстранении от работы.
Эвра будет позже приглашен на встречу, на которой примут решение о дальнейших дисциплинарных мерах.
В заявлении «Марселя» также говорится, что ведется расследование в отношении фанатов, которые оскорбляли Эвра. При этом отмечается, что игрок должен был вести себя сдержаннее и не реагировать на провокации.
Напомним, что перед матчем Лиги Европы против «Витории Гимараэш» 36-летний футболист ударил одного болельщика ногой и получил красную карточку.
Сообщалось, что Эвра будет дисквалифицирован минимум на 5 матчей.
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