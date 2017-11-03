Форварду сборной Перу Герреро грозит дисквалификация за употребление допинга

Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро после матча квалификации против Аргентины (0:0) сдал положительную допинг-пробу.

Матч состоялся 6 октября в Буэнос-Айресе. Герреро отыграл все 90 минут, а спустя 5 дней также провел полный матч с Колумбией (1:1).

Журналист Франсиско Велез утверждает, что речь может идти об употреблении футболистом кокаина.

Таким образом, в связи с дисквалификацией, которая теперь грозит 33-летнему форварду, он не сыграет с Новой Зеландией в стыковых матчах за выход в финальную часть мирового первенства.