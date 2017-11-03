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    Форварду сборной Перу Герреро грозит дисквалификация за употребление допинга

    Теги Хосе Паоло Герреро Фламенго сборная Новой Зеландии допинг сборная Перу ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018 Южная Америка

    Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро после матча квалификации ЧМ-2018 против Аргентины (0:0) сдал положительную допинг-пробу.

    Матч состоялся 6 октября в Буэнос-Айресе. Герреро отыграл все 90 минут, а спустя 5 дней также провел полный матч с Колумбией (1:1).

    Журналист Франсиско Велез утверждает, что речь может идти об употреблении футболистом кокаина.

    Таким образом, в связи с дисквалификацией, которая теперь грозит 33-летнему форварду, он не сыграет с Новой Зеландией в стыковых матчах за выход в финальную часть мирового первенства.

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