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    Игорь Еронко: «Два клуба НХЛ хотели выменять Шипачева. Но Вадим не стал слушать»

    Теги СКА НХЛ АХЛ КХЛ Чикаго Вулвс Вадим Шипачев Петр Свобода Вегас

    Инсайдер Игорь Еронко описал ситуацию вокруг нападающего Вадима Шипачева.

    «Когда Шипачева впервые отправили в фарм-клуб «Вегаса», дело действительно было только в том, что Вадима можно отправить в фарм без прохождения драфта отказов, а «Найтс» совсем не хотели терять игроков, пытаясь освободить место за счет обменов. И ему действительно сказали, чтобы он не ехал в «Чикаго Вулвс».

    Не было такого, чтобы агент Петр Свобода настоял на том, чтобы Шипачев остался в Лас-Вегасе. Его просто попросили подождать, пока ситуацию смогут разрулить. Его семья была в Лас-Вегасе, и ему не 20 лет далеко, чтобы колесить по стране на автобусах. То есть в фарм-клуб его отправили чисто на бумаге. Ничего страшного, просто дебют отсрочился.

    Когда Шипачева сослали в фарм-клуб «Вегаса» во второй раз, это было уже не понарошку. Видели его отношение к тренировочному процессу. Хотя и в том случае были обстоятельства, сыгравшие в пользу такого решения.

    Хаула и Маршессо восстановились, кого-то нужно было отправить в АХЛ. Кого-то, кого не надо выставлять на драфт отказов. Шипачева как раз не надо.

    Вадим был зол и на агента Петра Свободу, и на «Вегас». И дальнейшие решения принимал исключительно сам.

    Свобода сильно разочарован. Он действительно в печали, потому что у него были возможности обменять Шипачева. Но Вадим сам все испортил. Было два клуба, которые хотели Шипачева, связываясь со Свободой. Более того, генменеджер одного из них хотел лично поговорить с Вадимом, убедить его остаться в НХЛ и готов был взять на себя огромный подписной бонус в 2 миллиона долларов.

    Но российский центрфорвард ничего не хотел слышать. Из колонок разносилось бодрое «Домой, пора домой» «Сектора Газа». Несмотря на то, что в СКА его не ждут. Точнее, судя по всему, не ждали», – поделился информацией журналист.

    Шипачев дисквалифицирован в НХЛ. Что происходит?

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    Где в итоге окажется Шипачев?

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    • ЦСКА
      33%
    • Металлург Мг
      20%
    • Ак Барс
      13%
    • В другом клубе
      34%

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