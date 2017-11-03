Игорь Еронко: «Два клуба НХЛ хотели выменять Шипачева. Но Вадим не стал слушать»
Инсайдер Игорь Еронко описал ситуацию вокруг нападающего Вадима Шипачева.
«Когда Шипачева впервые отправили в фарм-клуб «Вегаса», дело действительно было только в том, что Вадима можно отправить в фарм без прохождения драфта отказов, а «Найтс» совсем не хотели терять игроков, пытаясь освободить место за счет обменов. И ему действительно сказали, чтобы он не ехал в «Чикаго Вулвс».
Не было такого, чтобы агент Петр Свобода настоял на том, чтобы Шипачев остался в Лас-Вегасе. Его просто попросили подождать, пока ситуацию смогут разрулить. Его семья была в Лас-Вегасе, и ему не 20 лет далеко, чтобы колесить по стране на автобусах. То есть в фарм-клуб его отправили чисто на бумаге. Ничего страшного, просто дебют отсрочился.
Когда Шипачева сослали в фарм-клуб «Вегаса» во второй раз, это было уже не понарошку. Видели его отношение к тренировочному процессу. Хотя и в том случае были обстоятельства, сыгравшие в пользу такого решения.
Хаула и Маршессо восстановились, кого-то нужно было отправить в АХЛ. Кого-то, кого не надо выставлять на драфт отказов. Шипачева как раз не надо.
Вадим был зол и на агента Петра Свободу, и на «Вегас». И дальнейшие решения принимал исключительно сам.
Свобода сильно разочарован. Он действительно в печали, потому что у него были возможности обменять Шипачева. Но Вадим сам все испортил. Было два клуба, которые хотели Шипачева, связываясь со Свободой. Более того, генменеджер одного из них хотел лично поговорить с Вадимом, убедить его остаться в НХЛ и готов был взять на себя огромный подписной бонус в 2 миллиона долларов.
Но российский центрфорвард ничего не хотел слышать. Из колонок разносилось бодрое «Домой, пора домой» «Сектора Газа». Несмотря на то, что в СКА его не ждут. Точнее, судя по всему, не ждали», – поделился информацией журналист.
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