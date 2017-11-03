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    Евролига. 5-й тур. ЦСКА – «Жальгирис», «Барселона» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи

    Теги Жальгирис результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Олимпиакос Уникаха Барселона

    Сегодня пройдут три заключительных матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

    В Москве ЦСКА сразится с принципиальным соперником каунасским «Жальгирисом». Испанская «Барселона» примет греческий «Олимпиакос», который пока не потерпел ни одного поражения.

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    5-й тур

    ЦСКА Москва Россия  –  Жальгирис Литва 94:91 (4 четверть)
    Дата проведения
    3 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
    Онлайн матча

    Анадолу Эфес Турция  –  Уникаха Испания 64:63 (4 четверть)
    Дата проведения
    3 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча
    Анадолу Эфес
    Штимац (17 + 11 подборов), Симон (12), Адамс (10), Мотум (6), Лидо (4), Макколлум (4), Данстон (4), Балбай (2), Батук (0), Мурич (0).
    Уникаха
    Салин (9), Шермадини (9), Вачиньски (5), Огастин (5), Маккаллум (3), Брукс (3), Суарес (1), Диас (0), Недович (0), Милосавлевич (0), Мусли (0).

    Барселона Испания  –  Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    3 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    Положение команд: Олимпиакос Греция – 4-0, Реал Испания – 4-1, Химки Россия – 4-1, ЦСКА Россия – 3-1, Валенсия Испания – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-2, Фенербахче Турция – 3-2, Бамберг Германия – 3-2, Жальгирис Литва – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Панатинаикос Греция – 2-3, Барселона Испания – 1-3, Уникаха Испания – 1-3, Милан Италия – 1-4, Баскония Испания – 1-4, Анадолу Эфес Турция – 0-4.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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