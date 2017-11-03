Евролига. 5-й тур. ЦСКА – «Жальгирис», «Барселона» сыграет с «Олимпиакосом» и другие матчи
Сегодня пройдут три заключительных матча 5-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
В Москве ЦСКА сразится с принципиальным соперником каунасским «Жальгирисом». Испанская «Барселона» примет греческий «Олимпиакос», который пока не потерпел ни одного поражения.
Евролига
Регулярный чемпионат
5-й тур
- Дата проведения
- 3 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 3 ноября, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Штимац (17 + 11 подборов), Симон (12), Адамс (10), Мотум (6), Лидо (4), Макколлум (4), Данстон (4), Балбай (2), Батук (0), Мурич (0).
- Дата проведения
- 3 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
Положение команд: Олимпиакос Греция – 4-0, Реал Испания – 4-1, Химки Россия – 4-1, ЦСКА Россия – 3-1, Валенсия Испания – 3-2, Маккаби Тель-Авив Израиль – 3-2, Фенербахче Турция – 3-2, Бамберг Германия – 3-2, Жальгирис Литва – 2-2, Црвена Звезда Сербия – 2-3, Панатинаикос Греция – 2-3, Барселона Испания – 1-3, Уникаха Испания – 1-3, Милан Италия – 1-4, Баскония Испания – 1-4, Анадолу Эфес Турция – 0-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.