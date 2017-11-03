«Спорт-Экспресс»: КХЛ отменит олимпийскую паузу в случае недопуска России на Игры и не отпустит игроков в другие сборные
КХЛ рассматривает ответные меры на тот случай, если сборную России не допустят до участия к Олимпиаде-2018 в Пхенчхане или предложат выступить под нейтральным флагом, сообщает «Спорт-Экспресс».
В таком случае олимпийская пауза в регулярном чемпионате, которая должна продлиться с 29 января по 25 февраля, может быть отменена. Ряд матчей может быть перенесен.
Это будет означать, что КХЛ запретит клубам отпускать в Корею хоккеистов, которые будут вызваны в другие сборные.
Напомним, что ранее о решении не отпускать игроков на Олимпиаду объявила НХЛ.
Ожидается, что решение по допуску сборной России до участия в Играх-2018 будет принято на исполкоме МОК в начале декабря.
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