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    Евгений Плющенко: «Мнение Тарасовой для меня не авторитетно. В ее деятельности всегда было неспортивное поведение»

    Теги Татьяна Тарасова Евгений Плющенко Алексей Ягудин сборная России мужское катание

    Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своем отношении к заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой.

    Вас никогда не переманивали у Мишина?

    – Переманивала меня Тарасова Татьяна Анатольевна. А запускала она эту историю через Колю Морозова. 

    Это был 2001 год. До Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. После одних соревнований мы сидели с Колей Морозовым в коридоре и общались. Он мне прямо говорил: «Да что там Ягудин, он вообще никак…». Это тот год, когда я Лешу обыграл везде, где только можно.

    «Поехали в Америку с Татьяной Анатольевной, вместе будем заниматься, тренироваться», – подговаривал меня Коля и все эти «давай, давай, давай».

    Я наотрез отказался. Больше меня никто не переманивал. Это был единственный случай в моей истории. 

    Тарасова никогда не пыталась дать вам совет?

    – Нет, конечно, и не могла этого сделать, потому что у нас была жесткая конкуренция с Ягудиным. На турнирах мы расходились в разные стороны.

    А до Ягудина?

    – Нет, никогда. Да я бы ее мнения и не слушал. 

    Мнение Татьяны Анатольевны для меня не авторитетно. Я уважаю ее за заслуги, но если бы она подошла ко мне и что-то подсказала, я б, конечно, ответил ей: «Спасибо большое». Но информацию ее я бы не принял. 

    Она не великий тренер?

    – Может быть, великий, но не для меня. Я знаю просто столько информации о поведении ее групп, ее самой, что могу сказать, что в ее деятельности налицо, как бы помягче это сказать, неспортивное поведение.

    А когда имеется неспортивное поведение, тогда даже если выигрываются медали, для меня это ниже всего. Причем это имело место быть не только в мужском одиночном катании, а и в других видах, когда она тренировала. Она хороший психолог, а насчет тренерства – не знаю, – сказал Плющенко.

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