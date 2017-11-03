Евгений Плющенко: «Мнение Тарасовой для меня не авторитетно. В ее деятельности всегда было неспортивное поведение»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своем отношении к заслуженному тренеру России Татьяне Тарасовой.

– Вас никогда не переманивали у Мишина?

– Переманивала меня Тарасова Татьяна Анатольевна. А запускала она эту историю через Колю Морозова.

Это был 2001 год. До Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. После одних соревнований мы сидели с Колей Морозовым в коридоре и общались. Он мне прямо говорил: «Да что там Ягудин, он вообще никак…». Это тот год, когда я Лешу обыграл везде, где только можно.

«Поехали в Америку с Татьяной Анатольевной, вместе будем заниматься, тренироваться», – подговаривал меня Коля и все эти «давай, давай, давай».

Я наотрез отказался. Больше меня никто не переманивал. Это был единственный случай в моей истории.

– Тарасова никогда не пыталась дать вам совет?

– Нет, конечно, и не могла этого сделать, потому что у нас была жесткая конкуренция с Ягудиным. На турнирах мы расходились в разные стороны.

– А до Ягудина?

– Нет, никогда. Да я бы ее мнения и не слушал.

Мнение Татьяны Анатольевны для меня не авторитетно. Я уважаю ее за заслуги, но если бы она подошла ко мне и что-то подсказала, я б, конечно, ответил ей: «Спасибо большое». Но информацию ее я бы не принял.

– Она не великий тренер?

– Может быть, великий, но не для меня. Я знаю просто столько информации о поведении ее групп, ее самой, что могу сказать, что в ее деятельности налицо, как бы помягче это сказать, неспортивное поведение.

А когда имеется неспортивное поведение, тогда даже если выигрываются медали, для меня это ниже всего. Причем это имело место быть не только в мужском одиночном катании, а и в других видах, когда она тренировала. Она хороший психолог, а насчет тренерства – не знаю, – сказал Плющенко.