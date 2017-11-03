«Матч ТВ» меняет слоган «Все на Матч» на «Знай наших»
«Матч ТВ» решил отпраздновать двухлетие телеканала новой промо-кампанией.
Ее лицами станут Евгения Медведева, Денис Глушаков, Сергей Карякин, Алексей Волков и Алексей Воевода. Слоган канала «Все на Матч» прекращает свое существование, новый слоган – «Знай наших».
Т»елеканалу исполнилось 2 года. Принято решение заменить слоган «Все на Матч» на новый слоган «Знай наших». Департамент эфирного маркетинга снял серию ID – идентификаторов с участием российских топ спортсменов в поддержку нового слогана.
Новые лица телеканала должны быть ближе к аудитории разных возрастов, и молодой, и более возрастной. Для каждого возрастного сегмента зрительской телеаудитории телеканал представляют спортсмены разных поколений», – говорится в пресс-релизе телеканала.
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