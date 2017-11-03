Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Матч ТВ» меняет слоган «Все на Матч» на «Знай наших»

    Теги телевидение Сергей Карякин Алексей Воевода Денис Глушаков Алексей Волков Евгения Медведева Матч ТВ

    «Матч ТВ» решил отпраздновать двухлетие телеканала новой промо-кампанией.

    Ее лицами станут Евгения Медведева, Денис Глушаков, Сергей Карякин, Алексей Волков и Алексей Воевода. Слоган канала «Все на Матч» прекращает свое существование, новый слоган – «Знай наших».

    Т»елеканалу исполнилось 2 года. Принято решение заменить слоган «Все на Матч» на новый слоган «Знай наших». Департамент эфирного маркетинга снял серию ID – идентификаторов с участием российских топ спортсменов в поддержку нового слогана.

    Новые лица телеканала должны быть ближе к аудитории разных возрастов, и молодой, и более возрастной. Для каждого возрастного сегмента зрительской телеаудитории телеканал представляют спортсмены разных поколений», – говорится в пресс-релизе телеканала.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться