УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»

УЕФА открыл дисциплинарные дела по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Русенбург» – (1:1).

В отношении норвежской команды дело открыто за использование болельщиками пиротехники.

также могут наказать за пиротехнику, а также за то, что фанаты бросали на посторонние предметы и нанесли ущерб стадиону.

Вердикт будет вынесен на заседании дисциплинарного комитета 16 ноября.

Ранее появилась информация, что болельщики «Зенита» на матче с выломали 80 кресел и ранили одного охранника. Позже стало известно, что о хранник стадиона пострадал не от болельщиков петербургской команды.

При этом делегат УЕФА не заметил расизма со стороны болельщиков .

«Зенит» вышел в плей-офф. Но лучшими были фанаты