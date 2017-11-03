УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита»
УЕФА открыл дисциплинарные дела по итогам матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Русенбург» – «Зенит» (1:1).
В отношении норвежской команды дело открыто за использование болельщиками пиротехники.
«Зенит» также могут наказать за пиротехнику, а также за то, что фанаты бросали на посторонние предметы и нанесли ущерб стадиону.
Вердикт будет вынесен на заседании дисциплинарного комитета УЕФА 16 ноября.
Ранее появилась информация, что болельщики «Зенита» на матче с «Русенборгом» выломали 80 кресел и ранили одного охранника. Позже стало известно, что о хранник стадиона пострадал не от болельщиков петербургской команды.
При этом делегат УЕФА не заметил расизма со стороны болельщиков «Зенита».
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