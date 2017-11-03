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    Александр Жуков: «Россияне не будут выступать под нейтральным флагом в Пхенчхане-2018»

    Теги МОК Александр Жуков сборная России ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018

    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что российские спортсмены не намерены выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Южной Корее.

    Ранее антидопинговые агентства более чем 30 стран призвали отстранить сборную Россию от участия в Играх-2018.

    «Позиция однозначная у всех – россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается», – заявил Жуков.

    Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в декабре примет решение по допуску сборной России на турнир.

    Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

    Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

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