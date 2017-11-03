Александр Жуков: «Россияне не будут выступать под нейтральным флагом в Пхенчхане-2018»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что российские спортсмены не намерены выступать под нейтральным флагом на Олимпийских играх в Южной Корее.

Ранее антидопинговые агентства более чем 30 стран призвали отстранить сборную Россию от участия в Играх-2018.

«Позиция однозначная у всех – россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается», – заявил Жуков.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) в декабре примет решение по допуску сборной России на турнир.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?