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    Илья Брызгалов: «1984» Оруэлла – это время, в котором мы сейчас живем»

    Теги сборная России Илья Брызгалов телевидение НХЛ КХЛ политика

    Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов рассказал о своем отношении к произведениям Джорджа Оруэлла.

    – Летом прочитал роман «1984». Мне кажется, «1984» – это время, в котором мы сейчас живем. Ты читаешь – и не можешь отличить. Не так ли?

    Большой брат смотрит на нас. И сначала тебе одну новость жуют-разжевывают, а потом тебе же доказывают, что нет-нет-нет, это все не то. Мы сейчас с ними друзья снова. Подождите, вы же только что рассказывали, что они подонки и подлецы. Нет, нет, это было тогда, мы заблуждались. Это же цирк. За тобой следят, смотрят, туда не ходи, то не делай, это…

    – Вы согласны, что подобное происходит по всему миру?

    – Конечно. Конечно. И преследуется одна и та же цель. Все одинаково. Где-то это явно, где-то неявно. Где-то люди принимают то, что им можно делать столько-то и столько-то, и нормально с этим живут. Где-то говорят: нет. Слишком много вы нам запрещаете, и бунт назревает.

    – Есть какая-то фраза, которая вам запомнилась из «Скотного двора»?

    – Ха. Мне этот боец конь нравился все время. Вот типичный показ людей. «Я буду работать больше». Пока не сдох, надеясь, что что-то будет лучше. Помните, он постоянно: «Я буду работать еще усерднее». Свиньи там гуляют, псов себе воспитали на защиту. И постоянно надписи на стене эти меняли. Под себя.

    – Все равны, но некоторые равнее.

    – Ну вот – это же наша жизнь, – ответил Брызгалов.

    «Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин

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