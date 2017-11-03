Илья Брызгалов: «1984» Оруэлла – это время, в котором мы сейчас живем»

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов рассказал о своем отношении к произведениям Джорджа Оруэлла.

– Летом прочитал роман «1984». Мне кажется, «1984» – это время, в котором мы сейчас живем. Ты читаешь – и не можешь отличить. Не так ли?

Большой брат смотрит на нас. И сначала тебе одну новость жуют-разжевывают, а потом тебе же доказывают, что нет-нет-нет, это все не то. Мы сейчас с ними друзья снова. Подождите, вы же только что рассказывали, что они подонки и подлецы. Нет, нет, это было тогда, мы заблуждались. Это же цирк. За тобой следят, смотрят, туда не ходи, то не делай, это…

– Вы согласны, что подобное происходит по всему миру?

– Конечно. Конечно. И преследуется одна и та же цель. Все одинаково. Где-то это явно, где-то неявно. Где-то люди принимают то, что им можно делать столько-то и столько-то, и нормально с этим живут. Где-то говорят: нет. Слишком много вы нам запрещаете, и бунт назревает.

– Есть какая-то фраза, которая вам запомнилась из «Скотного двора»?

– Ха. Мне этот боец конь нравился все время. Вот типичный показ людей. «Я буду работать больше». Пока не сдох, надеясь, что что-то будет лучше. Помните, он постоянно: «Я буду работать еще усерднее». Свиньи там гуляют, псов себе воспитали на защиту. И постоянно надписи на стене эти меняли. Под себя.

– Все равны, но некоторые равнее.

– Ну вот – это же наша жизнь, – ответил Брызгалов.

«Я создаю общественное движение Putin Team». Да, это тоже Овечкин