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    Эвра будет дисквалифицирован минимум на 5 матчей за удар болельщика

    Теги Марсель Патрис Эвра Лига Европы УЕФА происшествия болельщики Витория Гимараэш

    УЕФА изучит ситуацию с поведением защитника «Марселя» Патриса Эвра на матче с «Виторией» Гимараэш.

    36-летний француз в результате конфликта с болельщиками собственной команды ударил одного из фанатов ногой и был удален до начала матча.

    Эвра дисквалифицирован минимум на один матч. Заседание по его вопросу пройдет 10 ноября. Как утверждает журналист Ричард Конвэй, Эвра грозит минимум 5 матчей дисквалификации.

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