Эвра будет дисквалифицирован минимум на 5 матчей за удар болельщика

изучит ситуацию с поведением защитника «Марселя» на матче с «Виторией» Гимараэш.

36-летний француз в результате конфликта с болельщиками собственной команды ударил одного из фанатов ногой и был удален до начала матча.

Эвра дисквалифицирован минимум на один матч. Заседание по его вопросу пройдет 10 ноября. Как утверждает журналист Ричард Конвэй, Эвра грозит минимум 5 матчей дисквалификации.

Эвра бьет фаната «Марселя» в стиле Кантона