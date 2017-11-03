Жена Шипачева: «Что не убивает – делает сильнее! Любимый Питер, встречай»
Екатерина Шипачева, супруга форварда Вадима Шипачева, сообщила о возвращении из Лас-Вегаса в Санкт-Петербург.
«Goodbye, America! Goodbye, Las Vegas! Спасибо всем, кто нам помогал там! Помогал устроить быт! Почувствовать домашнюю атмосферу! Вот действительно говорят правду, что только у русских людей такая широкая душа! Знаете… Что ни делается в этой жизни, все к лучшему!
Мы говорим спасибо тем людям в этой стране, и в городе, и в команде, которые преподнесли нам хороший урок на всю жизнь! Вот правда! Спасибо! Что не убивает – делает сильнее!
И еще хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам! Настоящим! Которые, несмотря на неудачи, проблемы, которые с нами произошли, остаются по-настоящему преданными.
Спасибо за ваши добрые слова! На душе печально, но мы рады, что летим домой! Любимый Питер, встречай», – написала жена хоккеиста в инстаграме.
Ранее стало известно, что Шипачев, начинавший сезон в системе «Вегаса», уйдет из невадского клуба. Сообщалось о намерении СКА вернуть нападающего.
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