«Спорт-Экспресс»: Карпин будет вести свою передачу на Первом канале

Бывший главный редактор трансляций «Матч ТВ» и тренер «Спартака» продолжит работу на телевидении.

Как утверждает «Спорт-Экспресс», у Карпина появится своя передача на канале. Она будет посвящена предстоящему ЧМ-2018.

Сам Карпин эту информацию опроверг: «Это неправда. Планов по трудоустройству у меня пока нет».

Генеральный продюсер Тина Канделаки ранее заявила, что знает, где будет работать Карпин, но не стала раскрывать эту информацию.