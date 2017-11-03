«Спорт-Экспресс»: Карпин будет вести свою передачу на Первом канале
Бывший главный редактор трансляций «Матч ТВ» и тренер «Спартака» Валерий Карпин продолжит работу на телевидении.
Как утверждает «Спорт-Экспресс», у Карпина появится своя передача на Первом канале. Она будет посвящена предстоящему ЧМ-2018.
Сам Карпин эту информацию опроверг: «Это неправда. Планов по трудоустройству у меня пока нет».
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ранее заявила, что знает, где будет работать Карпин, но не стала раскрывать эту информацию.
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