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    «Спорт-Экспресс»: Карпин будет вести свою передачу на Первом канале

    Теги телевидение Валерий Карпин Первый канал Матч ТВ

    Бывший главный редактор трансляций «Матч ТВ» и тренер «Спартака» Валерий Карпин продолжит работу на телевидении.

    Как утверждает «Спорт-Экспресс», у Карпина появится своя передача на Первом канале. Она будет посвящена предстоящему ЧМ-2018.

    Сам Карпин эту информацию опроверг:  «Это неправда. Планов по трудоустройству у меня пока нет».

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки ранее заявила, что знает, где будет работать Карпин, но не стала раскрывать эту информацию.

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