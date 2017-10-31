Дзагоев в сборной, МОК огласит решение по лыжникам, Кононов ушел из «Ахмата» и другие новости утра

1. Алан Дзагоев вызван на матчи с Аргентиной и Испанией, Игорь Денисов – нет. В списке 27 игроков, могут быть изменения.

2. Слушания по делу Александра Легкова и других лыжников в МОК длились более 8 часов. Оглашение результатов перенесено на 31 октября. Комиссия Дениса Освальда рекомендовала аннулировать результаты российских лыжников в Сочи-2014 и отстранить команду от Игр-2018.

3. Олег Кононов ушел с поста главного тренера «Ахмата».

4. В КХЛ «Барыс» обыграл «Йокерит», «Авангард» уступил ЦСКА в овертайме.

5. В последних матчах тура РФПЛ «Уфа» доме победила «Рубин», а «Ахмат» и «Анжи» сыграли вничью, забив по голу в добавленное время.

6. ИГ (запрещенная в России террористическая организация) выпустила очередные постеры к ЧМ-2018, один с Месси и Неймаром, другой – с Криштиану Роналду.

7. В НХЛ очередной русский день – по 3 очка набрали Иван Проворов и Евгений Дадонов, по 2 – Владимир Тарасенко, Никита Кучеров, Владислав Наместников и даже Николай Кулемин. Андрей Василевский одержал 10-ю победу в сезоне и побил рекорд «Тампы».

8. Президент Ла Лиги призвал исключить «ПСЖ» и «Ман Сити» из еврокубков. Он передал УЕФА отчет на 44 страницы.

9. В НБА в матче ведущих команд конференций «Бостон» оказался сильнее «Сан-Антонио» – 108:94. Все результаты дня.

10. Сербия уволила Славолюба Муслина с поста главного тренера. Он вывел команду на ЧМ-2018. Б – благодарность.

11. «Тоттенхэм» пожизненно отстранил 2 болельщиков от посещения домашних матчей. Они бросали стаканы с мочой в фанатов «Вест Хэма».

12. В Football Manager 2018 футболисты (правда, пока только созданные в самой игре, так называемые регены) смогут совершать каминг-аут.

Цитата дня. «Если выпилить из фанеры силуэт Спаллетти, он будет тренировать лучше, чем Манчини». Василий Уткин безжалостен.