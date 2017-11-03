Мамману вызвали в сборную Аргентины на матч с Россией. Он 4-й игрок из «Зенита»

Защитник “Зенита» вызван в сборную Аргентины на ближайшие товарищеские матчи с Россией и Нигерией.

В составе национальной команды 21-летний игрок заменит футболиста «Севильи» Габриэля Меркадо, который выбыл из строя из-за травмы.

Таким образом, Маммана стал четвертым игроком , получившим приглашение в сборную Аргентины. Ранее вызвали Эмилиано Ригони, и Матиаса Краневиттера.

Игра Россия – Аргентина пройдет 11 ноября в Москве. Встреча с Нигерией состоится 14 ноября в Краснодаре.