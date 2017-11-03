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    Мамману вызвали в сборную Аргентины на матч с Россией. Он 4-й игрок из «Зенита»

    Теги Зенит премьер-лига Россия Севилья примера Испания сборная России сборная Аргентины Габриэль Меркадо Леандро Паредес Эмануэль Маммана Эмилиано Ригони Матиас Краневиттер

    Защитник “Зенита» Эмануэль Маммана вызван в сборную Аргентины на ближайшие товарищеские матчи с Россией и Нигерией.

    В составе национальной команды 21-летний игрок заменит футболиста «Севильи» Габриэля Меркадо, который выбыл из строя из-за травмы.

    Таким образом, Маммана стал четвертым игроком «Зенита», получившим приглашение в сборную Аргентины. Ранее вызвали Эмилиано Ригони, Леандро Паредеса и Матиаса Краневиттера.

    Игра Россия – Аргентина пройдет 11 ноября в Москве. Встреча с Нигерией состоится 14 ноября в Краснодаре.

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